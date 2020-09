Martina Colombari in forma stratosferica a 45 anni: la spaccata su Instagram

editato in: da

Martina Colombari, 45 anni di classe e bellezza: la più elegante di tutte

A 45 anni Martina Colombari è splendida e conquista Instagram con una spaccata. Sembra proprio che il tempo si sia fermato per l’ex Miss Italia che si tiene in forma grazie a una dieta equilibrata e tanto sport. Era il 1991 quando la Colombari, a soli 16 anni, conquistò la corona di più bella d’Italia iniziando una carriera nel mondo dello spettacolo che l’ha vista passare dalle passerelle alla tv sino al cinema.

Nel corso degli anni molte cose sono cambiate nella vita di Martina, ma lei è rimasta quella di sempre: sorridente e appassionata di sport. Nel 2004 ha sposato Billy Costacurta: un amore solido che dura ancora oggi, testimoniato da dediche romantiche e selfie su Instagram. A unirli il figlio Achille, arrivato nel 2004 e legatissimo a entrambi i genitori.

“Ci sono stati momenti difficili – ha spiegato lei qualche tempo fa, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me -. La vita a due è complicata perché devi mandare giù tanti bocconi amari e ti devi fare andare bene tante cose. È anche dagli errori che si costruisce, che si impara. Gli errori sono dei segnali per ripartire”.

“La cosa che mi pesa di più, a volte, è che noi siamo molto diversi – aveva aggiunto -. Io e mio marito siamo diversissimi. A Billy questa mia esuberanza spesso infastidisce, il mio tono di voce alto e magari l’essere un po’ sopra le righe a lui dà fastidio. Il fatto che lui sia sempre così calmo, dritto e rigoroso dopo un po’ mi innervosisce! Vorrei dirgli: amore smollati un pochino”.

La Colombari ha trascorso l’estate con tutta la famiglia, fra tuffi in mare e foto in cui sfoggia un fisico perfetto in bikini. D’altronde basta sfogliare gli scatti sul suo account Instagram per scoprire che è un’appassionata di sport. Martina va regolarmente in palestra, pratica yoga e corsa. L’ultima immagine pubblicata sul suo profilo la ritrae mentre si esibisce in una spaccata perfetta. “Diamo inizio alle danze! – scrive, impressionando i follower -. Benvenuto settembre!”. Sotto la foto sono apparsi moltissimi commenti, fra cui quello di Elisabetta Gregoraci, anche lei appassionata di sport.