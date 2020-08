Martina Colombari criticata per il fisico su Instagram: parla un’amica

editato in: da

Martina Colombari, Miss Italia 1991 e moglie dell’ex calciatore Billy Costacurta, è molto attiva su Instagram. Su questo social, che la vede seguita da un milione di persone, la showgirl, conduttrice e filantropa romagnola a è spesso bersaglio di critiche aspre rivolte soprattutto al suo fisico asciutto e modellato dall’allenamento, considerato troppo magro e, per alcuni, addirittura un incitamento all’anoressia.

La Colombari, che ha da poco spento 45 candeline ed è al pieno della sua bellezza, si è più volte difesa da questi strali. Nel corso di un’intervista alla trasmissione radiofonica I Lunatici, ha dichiarato di arrabbiarsi quando si sente definire un cattivo esempio per le ragazze e ha sottolineato le implicazioni complesse dietro al termine ‘anoressia’, che non dovrebbe mai essere utilizzato con leggerezza.

Nonostante le parole appena ricordate, le critiche non si sono certo fermate. A dimostrazione di ciò è possibile citare le considerazioni comparse sotto a una foto, pubblicata dalla Colombari domenica agosto 2020, che la vede felice sulla spiaggia della sua Riccione mentre addenta un bombolone.

Lo scatto è stato commentato da tantissimi follower della moglie di Billy Costacurta – e madre di Achille – che hanno insinuato che la donna non avesse effettivamente mangiato il succulento dolce. In questo caso, a parlare in difesa della stupenda ex Miss Italia ci ha pensato una sua amica.

Ai fan più attenti della Colombari non è infatti sfuggito, tra i tanti commenti alla foto, quello di un’amica della showgirl, Chiara Lieto (@chiaral72 sul social), che ha detto la sua sulla situazione. “Quando leggo che non lo mangi muoio dal ridere! Che bontà! Ti aspetto amica mia”: queste le parole di una persona vicina alla consorte di Billy Costacurta, che ha risposto in maniera impareggiabile alle numerose – troppe – considerazioni fini a se stesse esternate sotto la foto.

La replica della Colombari non è tardata ad arrivare. “E tu che mi conosci lo sai… prepara la focaccia di fichi che stiamo arrivando!!”: così Martina si è espressa per chiosare l’affermazione dell’amica e per cercare di mettere a tacere le critiche che, sotto quasi tutti i post, vengono rivolte al suo fisico. Non c’è che dire: mettendo in primo piano il sorriso, Martina Colombari ha dato la migliore delle risposte!