Marica Pellegrinelli positiva: le parole dell’ex moglie di Eros Ramazzotti su Instagram

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Anche Marica Pellegrinelli è positiva al Coronavirus: lo ha annunciato lei stessa su Instagram, mandando un bellissimo messaggio a tutti i suoi fan e raccomandando loro di fare attenzione ad ogni eventuale sintomo, così da poter evitare il diffondersi del contagio.

La splendida modella ha scoperto nelle scorse ore il risultato del tampone cui si era sottoposta volontariamente, a seguito di uno strano mal di testa che le ha fatto suonare un campanello di allarme. Tra le sue storie di Instagram, con un lungo video, Marica Pellegrinelli ha spiegato di aver fatto dapprima un sierologico, che aveva dato risultato negativo. Non sentendosi sicura, dopo appena 8 ore ha deciso di approfondire: “Il tampone è risultato positivo” – ha raccontato. Ma con suo grande sollievo nessun altro, tra coloro con i quali ha avuto contatti nei giorni precedenti, ha accusato lo stesso problema

Dunque, l’ex moglie di Eros Ramazzotti non è asintomatica: “Ho passato due giorni con un mal di testa molto forte, nausea e ossa rotte. Nessun problema a livello aereo” – ha infatti rivelato sui social. Ora sembra stare meglio, tuttavia ha già adottato tutte le misure precauzionali del caso. Dovrà rimanere per 10 giorni in isolamento, durante i quali ha già annunciato che leggerà molto, si prenderà del tempo per sé e si occuperà un po’ della casa: “Devo sistemare i giochi dei bambini, che è una di quelle cose che mi sogno la notte”.

Marica Pellegrinelli ha voluto anche mandare un messaggio a tutti i suoi follower. Conscia della sua visibilità, ha approfittato dell’occasione per ricordare quanto sia importante rimanere in casa senza aver contatti con gli altri, in caso di positività, e comunicare la propria situazione a tutti coloro che potrebbero esserne interessati, così da dar modo loro di effettuare un tampone. “Solo così si argina il virus” – ha concluso la modella.

Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport colpiti dal Coronavirus. Tra gli altri, Massimo Lopez e Federica Pellegrini hanno annunciato nelle scorse ore di aver scoperto la loro positività, mentre il conduttore Massimiliano Ossini ha raccontato la sua esperienza in una lunga intervista al Corriere della Sera, solo ora che è guarito. Alessia Marcuzzi, invece, aveva avuto un test leggermente positivo che aveva preoccupato tutti i suoi fan, ma alla fine si è rivelato un falso allarme.