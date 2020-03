Marica Pellegrinelli: è finita con Charley Vezza, l’indiscrezione

editato in: da

Le voci di una crisi giravano da un po’ di tempo, nonostante apparissero felici, sorridenti e innamorati: a quanto sembra tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è finita.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, dopo l’annuncio del divorzio, era uscita allo scoperto e aveva ritrovato il sorriso con il designer e imprenditore milanese, vivendo la love story alla luce del sole.

Ma pare che nelle ultime settimane si sia spenta la passione nella coppia: è stato il settimanale Diva e Donna a spiegare perché le cose non hanno funzionato tra i due.

Secondo quanto riportato dalla rivista a dividere Marica e Charley sarebbero stati sia gli impegni lavorativi che lo stile di vita molto diverso, che non avrebbe reso facile la relazione, arrivando ad un finale amaro.

Infatti, nonostante abbiano entrambi 32 anni, la Pellegrinelli è mamma di due figli piccoli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti, mentre l’imprenditore non è ancora padre e non si è mai sposato, oltre che essere sempre in giro per il mondo a causa del suo lavoro:

Il giorno di San Valentino sono stati distanti e ormai da un po’ di tempo sembrano non trovare il tempo giusto per la coppia. La Pellegrinelli è una mamma attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Charley, invece, gira il mondo con i suoi progetti tra moda e desing. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri.

A gennaio la Pellegrinelli e Vezza avevano trascorso una vacanza romantica nelle Langhe piemontesi, con scatti in cui apparivano felici mentre passeggiavano mano nella mano.

Ma le voci di una possibile crisi tra la top model e l’imprenditore giravano già da un mese, quando, secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, la coppia non aveva festeggiato San Valentino, una ricorrenza importante, visto che si trattava della prima insieme.

E se da un lato si chiude una relazione, dall’altro – sempre secondo indiscrezioni – Eros Ramazzotti sarebbe di nuovo innamorato. Insomma, le loro strade sembrano essere sempre più divise.