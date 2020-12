“Marica Pellegrinelli di nuovo con Eros”: lei fa chiarezza

editato in: da

Marica Pellegrinelli fa chiarezza sul presunto ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti. Nei giorni scorsi il settimanale Chi aveva parlato di un riavvicinamento fra la modella e il cantante, tornati a vivere insieme per amore dei figli. Una notizia che, dopo quella dell’addio di Marica a Charley Vezza, aveva fatto ipotizzare che fosse tornato l’amore fra i due ex coniugi.

A smentire la notizia ci ha pensato la Pellegrinelli che nelle Stories di Instagram ha condiviso un lungo messaggio per parlare della sua situazione sentimentale. Marica, da sempre molto riservata, ha chiarito di essere single da gennaio del 2020, svelando di essere “felicemente single”. “Vorrei dire a questi giornalisti di smetterla di inventarsi e scrivere falsità – ha scritto -. Io non ho mai avuto un muro del silenzio, non ho mai perso il sorriso e sono felicemente sola senza tira e molla da gennaio scorso. Quindi prego Chi (che è un settimanale che comunque apprezzo) di contattare me o chi sanno prima di scrivere cose irreali..scusate ma non è la prima, la seconda, la terza volta…visto che è un susseguirsi d’incongruenze e fatti verosimili, ma falsi. Preferisco precisare ed allontanarmi totalmente da quello che avete scritto sulla mia vita privata in questi ultimi 18 mesi. Per favore basta. È un piccolo trafiletto questa volta. Ci sono state anche pagine…ma so che da una piccola “news” poi si andrà a creare tutta una serie di articoli che proprio non ho più voglia di leggere, specialmente in questo momento”.

Un amore, quello fra Eros e Marica, durato oltre dieci anni, coronato dalle nozze e dalla nascita di due splendidi figli. Proprio per loro gli ex hanno sempre cercato di mantenere un buon rapporto, continuando a frequentarsi nonostante l’addio. Dopo la fine del matrimonio con la Pellegrinelli, Ramazzotti ha più volte smentito l’esistenza di alcune love story, prima con Carolina Stramare, ex Miss Italia, poi con Roberta Morise, con Sonia Lorenzin e infine con Veronica Montali, ex volto di Amici. “Secondo una certa stampa rosa – aveva spiegato su Instagram -, di recente avrei avuto ben quattro fidanzate, una ogni trenta giorni […]. Siamo in un Paese in cui basta abbracciare una persona per scoprirsi innamorati o fidanzati il giorno successivo su certi giornali”.