Marica Pellegrinelli in crisi con Eros Ramazzotti, l’indiscrezione

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti sembrano essere una coppia molto stabile. Probabilmente è per questo che la notizia che li vuole in crisi ha destabilizzato tutti i loro fan. A lanciare l’indiscrezione la rivista Spy, che, per ora, non ha aggiunto dettagli che possano chiarire la situazione.

Marica ed Eros si sono incontrati per la prima volta circa dieci anni fa, nel 2009, quando la bellissima modella ha consegnato al cantante un premio durante i Wind Music Awards. Un vero e proprio colpo di fulmine, quello che c’è stato tra i due, nonostante la notevole differenza di età. Lei, infatti, aveva solo 21 anni.

Non ne ha risentito la loro storia, però, che invece è partita a gonfie vele. Dimenticata la difficile e dolorosa separazione da Michelle Hunziker, Eros è tornato a sorridere tra le braccia di Marica e, così, ha deciso di sposarla. Le nozze si sono tenute nel 2014, con gli sposi felici e innamorati come in una favola.

Al matrimonio è seguita la nascita dei loro due figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Insomma, una famiglia serena ed equilibrata. Marica, infatti, è in ottimi rapporti anche con Aurora Ramazzotti, nata dalla relazione tra Eros e Michelle Hunziker. La ragazza si è sempre detta contenta del fatto che il padre avesse trovato una donna che lo supportasse e ha sempre dimostrato affetto ad entrambi i genitori e ai fratelli e alle sorelle nate dalle loro successive storie.

Tra Aurora e Marica, quindi, esiste un evidente rapporto di reciproca stima che non ha mai creato problemi nell’amore tra Ramazzotti e la Pellegrinelli. Risulta, perciò difficile, ai fan della coppia, credere che ci sia qualcosa che li abbia fatti allontanare ed entrare in crisi.

Fuori discussione un ritorno di fiamma tra il cantante e la Hunziker, nonostante siano stati avvistati insieme nelle scorse settimane. I due, infatti, sono legati solo da un rapporto di amicizia. D’altro canto la presentatrice, che è stata di recente impegnata con All Together Now, è felicemente sposata con Tomaso Trussardi.

Dai protagonisti non è arrivata ancora nessuna smentita. Eros, d’altronde, è impegnato con un tour che, nei mesi scorsi, era stato sospeso per i problemi di salute del cantante. Non resta quindi che aspettare maggiori dettagli e, si spera, un messaggio dei due in cui mettano a tacere questo gossip che oscura la loro bellissima storia d’amore.