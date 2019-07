Marica Pellegrinelli al concerto di Laura Pausini: Eros ormai è lontano

editato in: da

Eros Ramazzotti ormai è lontano e Marica Pellegrinelli si diverte al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Da settimane ormai non si parla d’altro che della presunta rottura fra il cantante romano e la modella. I due, legati da dieci anni, si sarebbero detti addio dopo una lunga crisi che li ha condotti al divorzio. Un amore iniziato nel 2009, nonostante la notevole differenza d’età, coronato dalle nozze e dalla nascita dei due figli: Raffaella Maria e Tullio Gabrio.

Non è ancora chiaro quali siano i motivi della fine di un amore che sembrava solido e indistruttibile. Di certo Marica non vive più nella stessa casa di Eros che, dopo l’operazione subita alle corde vocali qualche mese fa, avrebbe preferito trascorrere la sua convalescenza nella villa in Franciacorta anziché con la moglie.

Da sempre riservata e attenta a proteggere la privacy della sua famiglia, in questi giorni la Pellegrinelli ha pubblicato diverse foto su Instagram. L’ultimo scatto, realizzato a Parigi durante un evento, la ritrae sorridente e all’apparenza serena, mentre ride fra i fiori in un elegante albergo della città.

Nessun accenno all’addio a Eros che, secondo i gossip, sarebbe ormai definitivo. Anche il cantante ha preferito rimanere in silenzio, pubblicando sporadicamente foto e video che documentano il suo tour.

E mentre Ramazzotti sale sul palco per il suo pubblico, Marica ha deciso di partecipare ad un altro live, quello di Laura Pausini e Biagio Antonacci, raccontato nelle Stories di Instagram.

Nel frattempo gli indizi sulla rottura fra i due aumentano. Sulle mani di entrambi sono scomparse le fedi, simbolo della promessa d’amore, mentre Eros non ha fatto pubblicamente gli auguri a Marica in occasione del suo compleanno lo scorso maggio.

Persino Aurora Ramazzotti, da sempre molto legata alla modella, non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Su Instagram i fan sono in allarme e continuano a commentare le foto di Marica chiedendole di smentire la rottura con Eros, ma la risposta non è ancora arrivata.