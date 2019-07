Marica Pellegrinelli, bikini da urlo su Instagram. E dimentica Eros

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Una passeggiata sul bagnasciuga, baciata dal sole del pomeriggio, sulla sabbia finissima, con mare e cielo blu tutto intorno a lei.

Marica Pellegrinelli si butta alle spalle i giorni per lei difficilissimi che sono seguiti alla separazione (consensuale) dall’ex marito Eros Ramazzotti, e si rilassa regalandosi una bella giornata di mare. Uno scatto che racconta non solo un semplice momento di relax ma anche un po’ lo stato d’animo della modella, dopo la bufera che ha travolto la sua vita.

La foto, postata, sul suo profilo Instagram non lascia dubbi: Marika sta rinascendo, cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita,ritagliandosi spazio per curarsi le ferite del post rottura. E da quel che si può vedere, ci sta riuscendo, visto che appare in forma strepitosa. Sorpresa dallo scatto, la modella sembra volersi riparare dalla foto, ma la verità è che non ne ha alcun motivo, anzi. Infatti poi decide di pubblicarla.

L’immagine racconta natura, relax e una bellezza non scalfita dallo stress causato dalle ultime vicende personali. Il bikini da urlo non può passare inosservato, e i follower si scatenano in un pioggia di like e commenti di apprezzamento.

Le cattiverie, le dicerie, gli insulti, i commenti velenosi degli haters sembrano già lontani. Marica Pellegrinelli è stata infatti attaccata in modo durissimo da diversi utenti del web dopo che, d’accordo con il marito Eros, aveva deciso di ufficializzare con un comunicato la fine della loro lunga e importante storia d’amore.

A fronte di indiscrezioni che raccontavano di come, dietro la rottura, ci fosse una nuova storia della modella, in molti si erano scagliati contro di lei, che si è trovata travolta, non solo dalle conseguenze personali della fine del suo matrimonio, ma anche da quelle mediatiche.

Accusata di essere una falsa, un’arrivista, un’opportunista e anche di peggio, a prendere le parti della ex moglie era stato lo stesso Eros. Con un video postato sul suo profilo Instagram, il cantante romano, furioso, era intervenuto per difendere a spada tratta l’onore della madre dei suoi due figli più piccoli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Oggi, nei commenti alla foto di una Pellegrinelli, bellissima, in forma, al mare, che cerca di riprendersi un po’ di estate, di serenità e di vita, non può esserci astio, ma solo ammirazione.