Maria Teresa Ruta risponde al “falsissima” di Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

Il Grande Fratello Vip si è concluso ormai da quasi due settimane, ma i rapporti e le dinamiche che si erano creati all’interno della Casa di Cinecittà continuano a far discutere. Dopo l’intervista rilasciata da Tommaso Zorzi a Verissimo, ora tocca a Maria Teresa replicare.

Il vincitore del reality aveva definito “false” alcune sue ex coinquiline, come Giulia Salemi e la stessa Ruta, apostrofata addirittura come “falsissima”. L’ex giornalista sportiva e conduttrice era rimasta in silenzio, ma ora, messa alle strette in un’intervista radiofonica ha risposto a proposito del commento dell’ex alleato.

“Tommaso è un ragazzo anche molto ironico, ha un modo di essere un po’ pungente. Io l’ho sgridato per non avermi detto di avermi nominata e lì forse ci è rimasto male – ha detto Maria Teresa -. Credo siano cose dettate dal momento. Io sono sicura che se dovessimo vederci domani mattina per fare un lavoro insieme ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo ‘Ci siamo capiti o non ci siamo capiti’. Secondo me non pensa che io sia falsissima, è un suo modo ironico di decifrarmi, è impossibile che pensi che io sia falsa”.

Sarà, sta di fatto che da quando è finito il programma i due non si siano più né visti né sentiti, come invece accaduto con altri. La stessa Ruta ha infatti ammesso che siano state le circostanze della vita al di fuori della Casa a rendere anche più difficili i rapporti. “Concorrenti la cui vita è molto diversa dalla mia. Sonia, Andrea ma sento la sua fidanzata. L’età anagrafica è importante. Oggi ho sentito Giulia, ho sentito Carlotta. Ci scriviamo. Domenica ho visto Stefania”.

Nonostante tutto, però, Maria Teresa non ha voluto andare a fondo riguardo le parole di Tommaso e ha preferito evitare di portare avanti la polemica: “Io sono rimasta alla Casa, quello che è successo lo porto nel cuore“. Per questo ha ammesso di non averlo nemmeno chiamato per chiedere spiegazioni riguardo all’intervista con Silvia Toffanin e, anzi, ha approfittato dell’intervista radiofonica per fargli l’in bocca al lupo per la nuova avventura come opinionista dell’Isola dei famosi.

Un commento poi non è mancato anche rispetto ad altri ex coinquilini, in particolare rispetto alle storie d’amore nate nella Casa del GF Vip. Secondo Maria Teresa Ruta il rapporto fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è equilibrato, perché, pur essendo diversi riescono a compensarsi e a ridere insieme. Quanto a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si è detta convinta che dietro la scelta dell’attrice ci sia un sentimento forte.