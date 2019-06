Chi è Maria José, la nuova fidanzata di Francesco Monte

editato in: da

Si chiama Maria José la super modella che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe conquistato il cuore di Francesco Monte.

L’ex tronista di Uomini e Donne, come è noto, si è separato da qualche giorno da Giulia Salemi. La loro relazione, iniziata durante la partecipazione al GF Vip, si è conclusa, ma non è ancora chiaro quali siano stati i motivi della rottura. Fonti vicini alla coppia parlano di una continua indecisione di Monte, poco convinto dei sentimenti nei confronti dell’influencer, secondo altri potrebbe c’entrare qualcosa anche Cecilia Rodriguez, storica ex di Francesco oggi legata a Ignazio Moser.

L’unica certezza è che Monte e la Salemi non sono più una coppia. E mentre lei si sfoga su Instagram, pubblicando Stories in cui piange disperata e rivela di soffrire d’insonnia, lui si sarebbe già consolato. Il modello tarantino infatti è stato avvistato a Ibiza in compagnia di Maria José, splendida modella e star dei social conosciuta al matrimonio di un amico.

I due avrebbero trascorso tutta la notte a flirtare in un noto locale dell’isola spagnola, passando molto tempo insieme. Bellissima e molto amata su Instagram, Maria José fa la modella e sino ad oggi era sconosciuta ai più, il suo flirt con Monte l’ha resa improvvisamente famosa e questo ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti che sui social continuano a farle domande sulla loro relazione.

Per ora i diretti interessati non hanno commentato. Silenzio anche da parte di Giulia Salemi che si è limitata a pubblicare alcuni video sul suo profilo in cui si allena in palestra senza nascondere il dolore per la rottura con Monte.

“Ora ho bisogno di riprendere in mano la mia vita come una ragazza normale di 26 anni – ha svelato -. Devo riprendere a lavorare. Non si può scappare dai problemi e tantomeno dalle responsabilità. Vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia power”.