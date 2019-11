Maria Elena Boschi torna in tv: il look conquista tutti

editato in: da

La puntata odierna di Non è l’Arena, lo show condotto su La7 da Massimo Giletti, ha segnato il ritorno in televisione di Maria Elena Boschi, chiamata ad affrontare alcuni dei temi più scottanti della politica e dell’attualità. La parlamentare è stata una delle ospiti più attese, anche perché da diverso tempo non appariva sul piccolo schermo.

Per l’occasione, la Boschi ha optato per un look incredibilmente semplice, che è riuscito a conquistare tutti. Proprio lei, amante dei colori vivaci – ricordiamo bene il tailleur blu acceso che ha indossato il giorno del giuramento del governo Renzi, nel 2014 – e degli abiti eleganti, ha scelto questa volta un paio di jeans attillati, che hanno rappresentato la quota più informale del suo abbigliamento.

Abbinati ai jeans una bella giacca grigia e un top bianco orlato di pizzo con un vistosissimo collo a V. E, ai piedi, un paio di scarpe con i tacchi che hanno dato un tocco di eleganza al suo outfit (e che non le hanno impedito di dare un calcio al pallone al termine della sua intervista, cosa che è ormai una consuetudine tra gli ospiti di Giletti).

Maria Elena Boschi ha anche puntato sul make up, con un leggero trucco dai colori autunnali abbinato a uno smalto vinaccia e i capelli mossi sciolti sulle spalle. Negli ultimi mesi l’avevamo vista con toni decisamente più accesi, come il bel rosso brillante del rossetto che ha indossato sulle labbra in occasione di una domenica di relax a Misano, per una gara di Moto GP. O ancora, con un audace abito rosa dalla scollatura profonda ad evidenziare una leggera abbronzatura, per il matrimonio di una sua cara amica.

Durante l’estate, invece, Maria Elena Boschi aveva conquistato Instagram con un bikini mozzafiato in compagnia delle amiche. La parlamentare si è infatti goduta qualche giorno di pausa dagli impegni politici per una vacanza nella sua amata Toscana, della quale ci ha regalato alcuni splendidi scatti. In particolare, il selfie con un vivace costume fucsia, niente trucco e un dolcissimo sorriso, con l’unico effetto speciale del sole che tramonta alle sue spalle, scivolando lentamente nell’acqua.

Per i tanti follower della Boschi, che non sembra essere avvezza a condividere molti dettagli della sua vita privata sui social, queste piccole istantanee di quotidianità sono delle vere rarità molto apprezzate.