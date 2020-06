Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: ci sarebbe il primo bacio

editato in: da

Maria Elena Boschi: cene romantiche e foto private su Instagram

Ci sarebbe il primo bacio fra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. A pubblicarlo il settimanale Chi che ha immortalato quella che sembra essere la prova definitiva della relazione fra i due. Ormai da settimane si parla di una love story fra la politica e l’attore, paparazzati insieme in tantissime occasioni.

Circa un anno fa la coppia era apparsa a un party durante il Salone del Mobile. Da subito si era parlato di una relazione, ma entrambi avevano smentito. Nel corso dei mesi però Giulio e Maria Elena sono stati immortalati più volte insieme, alimentando le indiscrezioni su una possibile relazione. Solo qualche settimana fa c’era stato un incontro a Roma, in un parco, con la Boschi impegnata in una conversazione con i genitori di Berruti, fra risate e chiacchiere. Poi una cena a lume di candela in un romantico ristorante, infine una gita in moto, con l’attore che si scambiava sguardi complici con l’ex ministro.

Ora sembra arrivata la prova definitiva di una love story grazie alle foto di Chi. Negli scatti Maria Elena e Giulio sono a cena con il padre di lui, passeggiano con il cane dell’attore e alla fine si scambiano quello che sembra essere un bacio. Attore di successo, molto amato su Instagram, Berruti è reduce dalla fine della love story con Francesca Kirchmair. L’artista romano aveva confermato di essere in crisi con la compagna durante un’intervista a Vieni da Me di Caterina Balivo, dove aveva ricordato anche l’ex Anna Safroncik. “Sono stato fidanzato per tre anni con una ragazza austro-svizzera, con la quale ho anche convissuto negli Stati Uniti ma oggi il nostro rapporto è in pausa – aveva detto -. È stato un rapporto molto bello, poi si vedrà”.

La Boschi è single da qualche tempo e, nonostante sia un personaggio pubblico, è sempre riuscita a tenere lontano dai riflettori i suoi amori. “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola”, aveva confessato qualche tempo fa proprio al magazine di Alfonso Signorini, poco prima di annunciare la fine della sua relazione e la nuova vita da single.