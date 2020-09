Maria Elena Boschi, Giulio Berruti potrebbe partecipare al GF Vip

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Giulio Berruti, attore e nuovo compagno di Maria Elena Boschi, potrebbe entrare nella casa del GF Vip. Secondo quanto rivela TVBlog, l’artista romano avrebbe avuto un lungo colloquio con Alfonso Signorini, conduttore del reality. Il giornalista negli ultimi mesi ha lavorato sodo per creare il cast della trasmissione, arruolando moltissimi vip. In questi giorni avrebbe avuto dei “colloqui iniziali” anche con Giulio Berruti e Morgan.

L’attore, già molto apprezzato per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha vissuto un’estate all’insegna del gossip per via della sua relazione con Maria Elena Boschi. La politica e l’artista hanno confermato solo da poco la loro love story, scegliendo di viverla alla luce del sole, dopo diverse indiscrezioni e foto apparse sui giornali. I due hanno trascorso l’estate fra la Sicilia e la Toscana, fra tuffi in mare, gite al largo e tanta passione. Sono stati più volte paparazzati mentre si scambiavano baci e tenerezze, dimostrando che l’amore procede a gonfie vele.

Per ora Berruti non ha commentato l’indiscrezione che lo vorrebbe al GF Vip. Di certo la sua presenza potrebbe svelare nuovi dettagli sulla storia d’amore con Maria Elena, da sempre molto riservata per quando riguarda la vita privata. Nel frattempo è ormai una certezza l’ingresso dalla porta rossa di Elisabetta Gregoraci. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, dopo tanti no detti in passato ora è pronta per questa avventura. Con lei ci saranno Flavia Vento e Patrizia De Blank, ma anche Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, migliore amico di Aurora Ramazzotti.

Nel cast del nuovo GF Vip anche Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, Francesca Pepe, modella e influencer, e Stefania Orlando. Nella lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip figurano anche Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Grande attesa per Adua del Vesco, ex di Massimiliano Morra e Gabriel Garko, Matilde Brandi, Fulvio Abbate, l’ex tronista Andrea Zelletta e Dayane Mello. Infine nella casa di Cinecittà sbarcherà anche Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, oggi legato all’influencer Cristina Marino che l’ha da poco reso papà di Nina Speranza.