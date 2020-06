Maria Elena Boschi, cena a lume di candela con Giulio Berruti

editato in: da

Maria Elena Boschi: cene romantiche e foto private su Instagram

Maria Elena Boschi è stata sorpresa in un ristorante romano durante una cena a lume di candela. E non era sola. Al suo fianco c’era l’attore Giulio Berruti.

Lei è semplicemente splendida: look total black, capelli sciolti e rossetto rosso fuoco. I due sembrano in perfetta sintonia mentre parlano amabilmente, si scambiano sguardi e sorrisi, si scambiano confidenze e visibilmente contenti di essere l’uno in compagnia dell’altro. A paparazzarli durante il romantico convivio è il magazine Chi che contribuisce con queste foto a riportare a galla la chiacchierata liaison, o meglio quella che si credeva tale.

Infatti è da più di un anno che la Boschi e Berruti si fanno spesso vedere insieme, tanto che in passato si pensava che tra i due ci fosse una love story. Ma i diretti interessati hanno sempre smentito, affermando che tra loro c’è solo amicizia. La parlamentare e l’attore sono entrambi single, a dir la verità Berruti lo è diventato da pochissimo. A Vieni da Me aveva raccontato infatti della crisi con la fidanzata. Dunque, si insinua il dubbio da parte del magazine diretto da Alfonso Signorini che tra i due si sia accesa finalmente la passione.

Boschi e Berruti non hanno al momento confermato o smentito il flirt. Ma è innegabile che ancora oggi passino molto tempo insieme e che Maria Elena è ultimamente più raggiante che mai.

D’altro canto, la Boschi può contare su un grande ammiratore, Antonio Zequila che in diretta le fa addirittura una proposta di matrimonio. Quest’ultimo, durante la trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia di RTL 102.5 è stato autore di uno scoop confessando: “Io ho una passione e predilezione per Maria Elena Boschi!”.

La Boschi incarna per l’ex gieffino il suo ideale di donna al punto che se si dovesse sposare lo farebbe con lei: “La mia donna ideale qualora dovessi sposarmi è Maria Elena Boschi“. “Rappresenta il mio ideale di donna, la vedo giusta, dolce, che non ha ancora espresso il suo potenziale di sensualità”.