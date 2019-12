Maria Elena Boschi brilla anche a Natale su Instagram: è lei la più bella

editato in: da

Maria Elena Boschi è, ormai, regina indiscussa di stile. Intelligente e impegnata, la deputata del PD manda i visibilio i suoi follower e gli utenti dei social ogni volta che pubblica uno scatto, scatenando talvolta anche qualche polemica. Questa volta, ha approfittato del suo profilo Instagram per fare gli auguri di Natale.

Meravigliosa ed elegante, Maria Elena Boschi ha festeggiato il Natale con stile. Per augurare buone feste a tutti i suoi follower, infatti, ha pubblicato una foto in cui appare sorridente, serena e bellissima. Per l’occasione ha indossato orecchini grandi e luminosi e una maglia nera e acconciato i capelli in morbide onde. Ha scelto, poi, un make-up occhi estremamente naturale che ne valorizza il particolare colore. Ha aggiunto, infine, un rossetto rosso che impreziosisce il look. Sotto l’immagine ha aggiunto i suoi auguri:

Auguri di cuore di Buon Natale!

Questa volta le parole della Boschi non hanno scatenato polemiche, ma solo reazioni positive e affettuose. La deputata, però, è abituata anche ad un altro tipo di commenti, talvolta estremamente offensivi. Battagliera in politica e nella vita, non si è lasciata scalfire dalle sterili critiche ricevute in passato e ha sempre affrontato tutto di petto. È ancora nelle menti di tutti quando rispose per le rime a chi le inviava messaggi di odio dopo aver pubblicato una foto in bikini. In seguito a quell’evento, alla rivista Chi, ha dichiarato:

Non sono assolutamente pentita di aver risposto a chi mi attaccava con quel post in cui ero in costume insieme con delle amiche. Era estate ed ero al mare. Alla Camera o al Quirinale vesto in maniera adeguata, ma al mare d’estate vado in costume.

A Natale, quindi, Maria Elena Boschi si gode un po’ di serenità. Chi si chiede se al suo fianco ci sia qualche uomo, purtroppo, dovrà rassegnarsi poiché non riuscirà ad ottenere risposte certe. Se la deputata non ha nessun problema a portare avanti le sue battaglie con fermezza e decisione, senza la paura di esporsi, è molto riservata, invece, per quanto riguarda le vita amorosa. Alcune voci la vorrebbero fidanzata con un esponente del Partito Democratico, ma a conferma di questo gossip non c’è nessuna prova. Lei, d’altronde, non ha nessuna intenzione di confermare o smentire la notizia. Come ci sorprenderà nel nuovo anno?