Maria De Filippi, Uomini e Donne sospeso: quando tornerà in onda

editato in: da

Le coppie di Uomini e Donne che non sono scoppiate

Uomini e Donne è stato sospeso. Secondo le ultime informazioni il programma di Maria De Filippi andrà in onda sino al prossimo 23 marzo. In seguito verrà sostituito da alcuni film e fiction straniere. La decisione arriva a causa dell’impossibilità di registrare nuove puntate del dating show più famoso della tv italiana.

Dal 16 al 20 marzo dunque il pubblico potrà seguire le avventure dei protagonisti del Trono Classico, visto che le puntate sono state già registrate. Niente da fare invece per il Trono Over con Gemma Galgani, per cui l’ultimo appuntamento è stato il 13 marzo. Dal prossimo 23 marzo, il programma verrà sostituito con una programmazione alternativa, composta per lo più da repliche.

Canale Cinque trasmetterà alcuni film della serie di Inga Lindstrom e Rosamunde Pilcher. Non è ancora chiaro quando tornerà in onda lo show, probabilmente fra qualche settimana. Rai e Mediaset in queste settimane hanno deciso di modificare i palinsesti per seguire le disposizioni del Governo, ma anche per dare più spazio all’informazioni sulle reti televisive. L’azienda di viale Mazzini ha sospeso La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero, e Vieni da Me di Caterina Balivo, allungando l’orario di messa in onda di La vita in Diretta e Storie Italiane.

Mediaset ha invece bloccato momentaneamente Verissimo, CR4 – La Repubblica delle donne e Domenica Live. Ha invece scelto di non sospendere altri show molto amati, fra cui Striscia la Notizia e Amici 2020. La trasmissione di Maria De Filippi è giunta alla terza puntata, registrando ascolti altissimi e battendo la concorrenza di Ulisse di Alberto Angela. “Mediaset – ha svelato l’azienda in una nota – ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio con le nuove misure restrittive anticontagio”.

“Per questo – si legge -, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza. Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”.