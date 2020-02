U&D, registrazioni difficili a causa di un problema personale di Tina Cipollari

editato in: da

Tina Cipollari, la Vamp di Uomini e Donne

“Anche per un problema personale di Tina, le registrazioni di Uomini e donne ultimamente sono state un inferno”, a parlare così è Maria De Filippi che ha svelato alcuni retroscena riguardo la vamp dello show. La rivelazione è arrivata nel corso della conferenza stampa di presentazione di Amici. Il talent è ormai arrivato alla sua fase finale e c’è grande attesa per il serale che inizierà il prossimo 28 febbraio.

Nel frattempo continuano ad andare in onda le puntate di Uomini e Donne, e mentre il Trono Classico sarebbe a rischio, Maria ha svelato qualche dettaglio sulle registrazioni. Nel corso di una chiacchierata con i giornalisti si è infatti lasciata sfuggire che sarebbero rese difficili da un “problema personale di Tina”. La moglie di Maurizio Costanzo non ha aggiunto altri dettagli, ma ha fatto capire che qualcosa non va.

Non è chiaro cosa sia accaduto a Tina Cipollari. L’opinionista è uno fra i volti più amati di Uomini e Donne e, dopo il divorzio da Kikò Nalli, ha ritrovato l’amore con Vincenzo Ferrara. Il legame con l’ex marito, fidanzato con Ambra Lombardo, è ancora molto forte per via dei tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco.

Nel frattempo i continui impegni di Maria De Filippi – concentrata su Amici, Amici All Star e C’è Posta per Te – avrebbero portato a una momentanea sospensione delle registrazioni del Trono Classico. Sono state invece realizzate le puntata del Trono Over dove, ancora una volta, la protagonista è Gemma. La Galgani non ha preso bene il ritorno di Remo, suo ex corteggiatore, mentre Giorgio Manetti, che ha abbandonato la trasmissione, continua ad attaccarla.

“Io sono felice con la mia compagna – ha detto lui al settimanale Nuovo -, invece Gemma è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore. Ormai nessuno le crede più. È difficile pensare che una persona che sia a Uomini e Donne da tanto tempo possa ancora dire: ‘Sto cercando l’amore’. Ma – dico io – ti conosce tutta Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore. Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio. Se non hai le qualità è inutile stare in tv a raccontare storie varie. La gente non è stupida”.