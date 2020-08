Maria De Filippi svela il segreto di Costanzo: “Non perde una puntata di Chi l’ha Visto?”

editato in: da

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano, senza ombra di dubbio, una delle coppie più famose e apprezzate del mondo dello spettacolo. Entrambi, nonostante i numerosi fan, parlano raramente della loro vita, preferendo ignorare le richieste degli appassionati di gossip per occuparsi, perlopiù, di argomenti che riguardano il loro lavoro. La presentatrice, però, si è lasciata andare e ha svelato una passione segreta che riguarda il marito.

La De Filippi, estremamente stimata per la grande professionalità che ha dimostrato alla guida di programmi televisivi di successo, ha recentemente raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, rivelando il legame speciale che la lega al figlio Gabriele, il suo desiderio di diventare nonna e, soprattutto l’affetto per Maurizio Costanzo.

Un amore solido, il loro, che è rimasto immutato nonostante siano passati ben 25 anni dal loro matrimonio. La presentatrice, infatti, ha rivelato al settimanale Gente di provare, per il marito, sentimenti forti e di non aver mai pensato di porre fine alla loro relazione.

Ma, la De Filippi non ha fatto solo dichiarazioni romantiche. Intervistata dal settimanale DiPiù, ha svelato anche una passione segreta di Costanzo:

Il rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha visto? in Tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto.

Nessuna gelosia, quindi, per la collega Federica Sciarelli, conduttrice del programma che ha fatto appassionare Costanzo e che tiene incollata la coppia al piccolo schermo. Tutt’altro. La De Filippi, per lei, ha solo parole di grande stima:

Federica Sciarelli è bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità.

Anche Maria De Filippi, quindi, apprezza in particolar modo Chi l’ha Visto?. D’altronde, in passato, è stata molto vicina ad assumere la conduzione dello show. La Rai, infatti, gli aveva proposto di prenderne la guida e lei era stata sul punto di accettare con grande gioia. Quanto accaduto dopo, però, è storia: decise, infatti, di lavorare per Mediaset portando al successo programmi come Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici.

Le rivelazioni della De Filippi hanno strappato un sorriso al suo pubblico che, ora, attende con grande curiosità nuovi dettagli sulla sua vita con Maurizio Costanzo. Sarà accontentato?