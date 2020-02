Maria De Filippi a Sanremo insieme alla Ferilli: la proposta ad Amadeus

editato in: da

Si è appena spenta l’eco del Festival di Sanremo 2020, che già si parla della prossima edizione. Le ultimissime notizie arrivano nientemeno che da Maria De Filippi, la regina di Canale 5. Poche ore fa, la conduttrice ha tenuto una conferenza stampa per raccontare le novità di Amici 19, ma si è lasciata sfuggire un dettaglio che non è passato inosservato.

Maria De Filippi è una delle presentatrici più amate del panorama televisivo italiano. Sue sono alcune delle trasmissioni che toccano picchi di ascolto altissimi, come ad esempio C’e Posta Per Te. Poiché tra un paio di giorni inizierà il serale di Amici 19, la conduttrice ha rilasciato qualche dichiarazione interessante sulle tantissime novità che i telespettatori potranno aspettarsi in questa edizione. E nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di Sanremo. Abbiamo così scoperto che Maria non esiterebbe a condurre il Festival, purché al suo fianco ci fosse Sabrina Ferilli.

“Io con lei lo farei subito. Se Amadeus dovesse chiamarci, io lo farei subito” – ha rivelato la De Filippi. La notizia arriva inaspettata in un periodo in cui non si fa altro che parlare di Sanremo, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo a condurre la kermesse canora. Dopo il grandissimo successo di Amadeus, pare piuttosto probabile che la Rai decida di affidare il Festival nuovamente al presentatore de I Soliti Ignoti. E a questo punto non ci resta che chiederci se lui possa davvero tenere in considerazione l’appello di Maria De Filippi.

Il trio di conduttori potrebbe regalarci grandissime emozioni. Da un lato c’è Amadeus, che ha già dimostrato di saper tenere testa ad uno show così complesso. Dall’altro ci sono due donne dello spettacolo che insieme hanno collaborato a Tu Si Que Vales, formando un’alleanza perfetta. Inoltre dobbiamo tener conto della precedente esperienza di Maria De Filippi, che nel 2017 è salita sul palco dell’Ariston per affiancare Carlo Conti. Per non parlare del fatto che la conduttrice è riuscita ad essere presente al Festival anche senza effettivamente andare in tv: ricordate la divertentissima imitazione di Fiorello?

Insomma, le premesse sono ottime. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli saranno le prossime star del Festival di Sanremo? Se Amadeus dovesse essere riconfermato al timone della kermesse, potrà contare su due madrine d’eccezione. Siamo sicuri che il pubblico gradirebbe questa splendida sorpresa.