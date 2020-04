Maria De Filippi rivoluziona C’è Posta Per Te

editato in: da

Maria De Filippi: da Maurizio Costanzo ai successi in tv

Maria De Filippi si prepara a rivoluzionare C’è Posta per Te, uno dei suoi programmi cult che potrebbe subire numerosi cambiamenti nella prossima stagione. A partire dalla formula della busta che si apre per lasciare spazio a baci e abbracci fra gli ospiti della trasmissione.

“Ci sarà per forza una ripercussione, non è pensabile diversamente – ha spiegato la conduttrice al Corriere della Sera -. E anche i ragionamenti sui programmi vanno cambiati, magari dovremo abituarci a una riduzione del pubblico, abbiamo visto che si può fare per necessità tv anche senza ospiti, ci dovremo adattare perché non sappiamo quanto durerà e gli investimenti saranno necessariamente ridimensionati”.

“Ma la tv — la tv che faccio io – ha sempre rispecchiato la realtà – ha aggiunto la De Filippi – e dunque dovremo rimodularci: bisognerà dare più importanza alle parole e meno ai comportamenti e quello che diremo dovrà corrispondere ai sentimenti che manifestiamo”. Fra gli show che subiranno un drastico cambiamento c’è senza dubbio C’è Posta per Te. “La busta di C’è posta che si toglie e l’abbraccio si potranno ancora fare? Ora non lo so – ha ammesso Maria -. Ma so che la tv deve corrispondere a quello che succede fuori, questo è il momento che viviamo e di conseguenza va pensato tutto diversamente”.

La De Filippi ha affrontato la sfida più grande: continuare a condurre il serale di Amici 2020 senza pubblico e in una situazione difficile. Un’esperienza che le ha fatto scoprire anche nuovi aspetti di sè stessa. Nel corso di una delle ultime puntate infatti la conduttrice si è commossa dopo l’eliminazione di Jacopo. “La storia di Jacopo mi ha emozionato – ha ammesso -, lui è l’ultimo dei romantici, era scisso: ci teneva tanto a proseguire, ma soffriva la distanza con la sua fidanzata. Questa atmosfera rarefatta – ha confessato Maria – mi ha reso sicuramente più sensibile: il pubblico ti condiziona, ti aiuta a trattenere le emozioni, mentre nel silenzio riesci a lasciarti andare alle emozioni”.