Maria De Filippi risponde a Milly Carlucci e svela un retroscena su Emma Marrone

Maria De Filippi risponde a Milly Carlucci dopo le polemiche per lo scontro fra Ballando con le Stelle e Amici Celebrities, e svela un retroscena su Emma Marrone. La signora della tv si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano in cui ha parlato dei suoi programmi, ma anche del rapporto con i colleghi e gli amici famosi, fra cui proprio la cantante salentina.

Maria è sempre rimasta accanto a Emma nella sua battaglia contro il tumore, dedicandole una commovente lettera su Instagram e sorprendendola sul palco con un abbraccio subito dopo l’operazione. La Marrone non ha mai nascosto di avere un fortissimo legame con la presentatrice, nato più di dieci anni fa con il suo ingresso nella scuola di Amici.

“Emma ha un carattere forte, è una che sopporta molto – ha detto Maria parlando degli haters che l’hanno aggredita su Instagram -. Non la chiamo per dirle fregatene, cerco di farle capire che ci sono. Non con i modi classici perché con lei sono abbastanza inutili – ha aggiunto la conduttrice, che conosce bene la cantante -, le ho fatto una sorpresa e sono andata a una data dell’instore a cui non sarei mai andata in vita mia. Lei sa che ci sono anche se non mi chiede mai nulla”.

La De Filippi ha poi parlato della decisione di Milly Carlucci di inviare una lettera dei suoi legali a Mediaset a causa della somiglianza fra Amici Celebrities e Ballando con le Stelle. “Un po’ mi è dispiaciuto – ha confessato Maria -. Capisco che Milly difenda Ballando con le stelle che è il suo programma storico, ma mi è sembrato esagerato contestare il ballo del vip con il professionista. Magari non lo aveva ancora visto e ora ha cambiato idea”.

“Adesso Mara – ha affermato parlando della Venier – parte con un programma che si chiama ‘La Porta dei Sogni’, la richiesta di storie è assolutamente similare a C’è posta per te. Non mi sognerei mai di dare mandato ad un avvocato di scrivere alla Rai o a Mara. Oltretutto Ballando con le stelle ha un titolare del format, se si fosse sentito leso avrebbe potuto difendersi”.