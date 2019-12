Maria De Filippi risponde a tono a chi la chiama regina della tv

editato in: da

Maria De Filippi risponde a chi la definisce “regina della televisione”, svelando qual è il suo segreto. La conduttrice è al timone di numerosi programmi di successo, da C’è Posta per Te ad Amici, passando per Uomini e Donne, Amici Celebrities e Tu Sì Que Vales.

Negli anni in tanti l’hanno etichettata come la regina della tv, ma sembra che questa definizione le stia un po’ stretta. “Io regina della televisione? – ha detto a Cesara Buonamici -. Partiamo dal presupposto che non voglio essere la regina perché prima o poi i reali crollano e crollerò anch’io. La Regina d’Inghilterra è l’unico caso di longevità in assoluto […] il merito del successo – ha aggiunto la De Filippi – penso sia solo da ricondurre ai programmi che faccio, che sono fatti con la gente comune e penso che ci sia identificazione. Io sto ad ascoltare e non impongo quello che penso, rendo protagonista chi partecipa ai miei programmi”.

La conduttrice lavora in tv da moltissimi anni. Era il 26 settembre 1992 quando subentrò a Lella Costa, guidando il programma pomeridiano Amici. “Credo sia la voglia di non fare figuracce che ti fa lavorare tanto – ha aggiunto Maria, svelando il suo segreto -, un senso di responsabilità e di dovere che ti trasmettono quando nasci e quando cresci in casa. Sono ore e ore che stai lì dietro a capire perché, come fare, qual è la cosa giusta, sbagliare, imparare dagli errori, provare a non rifarli”.

Qual è il suo programma preferito? Senza dubbio C’è Posta per Te, ma anche Amici che le ha consentito di scoprire tantissimi talenti, da Emma Marrone a Marco Carta, passando per Alessandra Amoroso e Stefano De Martino. “Mi fa piacere – ha confessato – perché dare un’opportunità a chi magari non l’avrebbe […] e quando loro riescono a vivere la loro vita grazie alla loro passione, beh, è un bel regalo. Mica tutti ce l’hanno questo regalo”.