Maria De Filippi regina della tv: prende il posto di Fazio a Che Tempo Che Fa

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, 25 anni di matrimonio: la loro love story

Maria De Filippi è stata spesso definita la regina della tv ed è difficile immaginare il contrario. Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, la conduttrice ha celebrato il traguardo, da poco superato, di 20 anni di C’è Posta per Te e questo è solo uno dei tanti obiettivi professionali che Maria ha centrato con i suoi programmi televisivi.

Fabio Fazio ha voluto festeggiare insieme a Maria il successo di C’è Posta Per Te che con il nuovo inizio su Canale 5, conta la ventunesima edizione. La De Filippi si è lasciata andare ad una confessione: ha spiegato che questo è dei suoi il programma che, data la sua natura organizzativa, la agita di più.

Da Alberto Sordi a Giulia Roberts, sono tanti gli ospiti famosi che sono comparsi durante questi 20 anni di C’è Posta per Te, ma oltre ai Vip c’è molto di più: ci sono le storie di persone comuni che si incontrano e risolvono parentesi di vita lasciate aperte per tanto tempo.

La realizzazione di un programma televisivo in cui i protagonisti cambiano di puntata in puntata è molto complessa, soprattutto in un periodo storico come questo, Maria De Filippi ha infatti spiegato che per questa edizione non ci saranno ospiti internazionali, a causa dell’iter da dover rispettare per l’emergenza sanitaria.

La definizione con cui spesso definiamo la De Filippi le rende giustizia, perché Maria è davvero la regina incontrastata della nostra tv, non importa che sia Mediaset o Rai: solo Maria poteva riuscire nell’impresa di spodestare Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, trasformando lo studio di Rai 3 in quello della sua trasmissione di punta, con tanto di busta gigante e messaggio da consegnare.

Al centro dello studio, Maria De Filippi ha accolto Luciana Littizzetto e un postino d’eccezione, Nino Frassica che si è prestato, con tanto di bicicletta e divisa d’ordinanza, a consegnare la posta speciale come di solito avviene a C’è Posta Per te.

Incalzata dalle domande di Fabio Fazio, Maria ha anche spiegato che tornerebbe a condurre Sanremo solo se accompagnata da alcune donne della tv, sue amiche e ottime compagne di viaggio: Sabrina Ferilli, Mara Venier e naturalmente Luciana Littizzetto. Un giorno, magari non troppo lontano, potremmo vedere Maria riuscire a compiere anche questa impresa e trionfare, come sempre.