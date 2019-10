Maria De Filippi produce la prima web serie: protagonista Giulia De Lellis

editato in: da

Maria De Filippi si prepara a lanciare un nuovo progetto: si tratta di una web serie che avrà fra i suoi protagonisti Giulia De Lellis.

L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne ha un legame fortissimo con la conduttrice che per prima ha intravisto in lei qualcosa di speciale. Archiviata la relazione con Andrea Damante, conosciuto proprio negli studi di Maria De Filippi, la De Lellis è pronta per una nuova avventura.

Si tratta di una web serie intitolata Una vita in bianco, in cui recita accanto a Ludovica Bizzaglia e Luca Turco star della soap opera Un Posto Al Sole. La serie racconta la vita di tre ragazzi alle prese con i problemi di tutti i giorni e ha già conquistato i fan con un trailer divertente e ironico, rilasciato da Witty Tv.

Ad annunciare il progetto è stata anche Giulia De Lellis, che ha commentato la web serie su Instagram. “Finalmente posso dirvi con estrema felicità e gioia, come potete vedere dal mio volto che da questa mattina inizieremo a girare una fiction web insieme a tutto il team di Witty – ha confessato nelle Stories -. Avrò dei colleghi che sono più del settore rispetto a me, infatti sono un po’ ansiosa, perché lo sapete che non ho mai recitato. Ovviamente non mi tiro indietro proprio ora anzi. Sarà bellissimo, ci riuscirò e ce la farò. Siamo in preparazione. Quindi sparirò per un po’, ma voi sapete perché”.

Giulia sta vivendo un periodo particolarmente felice sia nella sfera privata che in quella professionale. Il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, ha scalato le classifiche di vendite. Nonostante le critiche per aver scelto di raccontare il tradimento di Andrea Damante, la De Lellis ha ottenuto un enorme successo. Anche l’amore procede a gonfie vele: dopo tante lacrime la star di Instagram sembra aver trovato la persona giusta per lei. La love story con Andrea Iannone sta diventando ogni giorno più importante e la coppia non potrebbe essere più felice.