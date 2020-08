Maria De Filippi parla del figlio Gabriele e confessa di voler diventare nonna

editato in: da

Bravissima a intervistare gli altri e a carpire anche i sentimenti più nascosti, Maria De Filippi raramente racconta i dettagli della sua vita privata. Questa volta, però, la celebre conduttrice si è lasciata andare e, svelando alcuni dettagli sul suo lavoro e parlando del figlio Gabriele, ha rivelato anche uno dei suoi più grandi desideri.

Sono passati 25 anni da quanto Maria De Filippi ha detto sì a Maurizio Costanzo. Una lunga e solida storia d’amore, la loro, che non ha mai conosciuto vere e proprie crisi. A rivelarlo la stessa conduttrice che, al settimanale Gente, ha dichiarato di non aver mai neanche lontanamente pensato di lasciare il marito e di essere a lui grata anche per i successi ottenuti durante la sua carriera.

È stato la mia vita Maurizio – ha affermato -, è la mia vita tutti i giorni. È il mio amore unico.

Parole dolcissime, che diventano ancora più tenere quando parla del figlio Gabriele, adottato nel 2004 all’età di 13 anni, che da poco ha lasciato la casa familiare per andare a convivere con la sua fidanzata. Una decisione che, pur provocando una sensazione di vuoto nella De Filippi, l’ha resa estremamente felice:

Gabriele è andato a convivere con la fidanzata, sono contenta. Un po’ l’ho spinto anche io a fare questo passo, volevo che si prendesse responsabilità da adulto. Però quella sera che è uscito di casa mi sono commossa. Il vuoto c’è, non lo nego.

L’affetto che li lega è, ovviamente, rimasto immutato. I due continuano a vedersi quotidianamente e a pranzare insieme poiché Gabriele lavora per la Fascino, la società di produzione televisiva della conduttrice. Non sono rare, poi, le cene di famiglia, che avvengono almeno tre volte a settimana. La De Filippi, infine, ha confessato anche il suo sogno di diventare nonna:

Mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia.

Insomma, la De Filippi, di cui è nota la professionalità e la grande dedizione che ha per il suo lavoro, ha mostrato anche il suo essere moglie, ancora follemente innamorata dopo 25 anni di matrimonio, e madre attenta e premurosa. Gabriele Costanzo realizzerà il desiderio della conduttrice donandole un nipote?