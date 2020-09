Maria de Filippi: la grande novità della nuova edizione di Amici 20

editato in: da

Per Maria De Filippi, la stagione televisiva che si sta per aprire è ricca di novità importanti. Una di queste potrebbe riguardare Amici 20. Secondo quanto si può leggere sulle pagine di TvBlog, il daytime del talent show potrebbe approdare su Italia 1, per la precisione nella fascia preserale.

Questa importante novità verrebbe concretizzata a seguito dell’abbandono di Real Time, la rete che, fino alla scorsa stagione, ha trasmesso la costola del programma di Maria De Filippi, rappresentando una ‘finestra aperta’ importantissima sulla quotidianità tra le mura della scuola.

Si tratterebbe quindi, nel caso in cui le ipotesi dovessero trovare conferma, di una doppia svolta: da un lato uno dei momenti più significativi dello storico talent show cambierebbe rete, dall’altro, sarebbe diverso l’orario della loro messa in onda rispetto alle stagioni precedenti.

Sempre dalle colonne di TvBlog si può leggere che, per quel che concerne i nomi dei docenti, qualche dettaglio dovrebbe venir reso pubblico a breve. La testata, punto di riferimento sempre molto autorevole quando si parla di novità in ambito televisivo, parla anche del nodo giuria; in questo caso, per avere qualche nome è troppo presto.

Di sicuro c’è che i casting per entrare a far parte dell’ambita scuola artistica sono già partiti e che si avvieranno alla conclusione nelle prossime settimane. Alla luce di ciò, non si hanno ancora possibili nomi relativi alla rosa dei concorrenti che entreranno effettivamente a far parte del cast.

L’attesa per il ritorno del talent più longevo della storia della tv italiana è molto alta. Dopo una stagione ricca di emozioni – p.e. la storia d’amore tra Talisa e Javier – e di colpi di scena, Maria De Filippi, che la scorsa primavera ha stupito tutti con l’impresa di successo di Amici Speciali, è pronta a lasciare a bocca aperta il pubblico che, da due decenni ormai, segue la crescita artistica (e umana) di cantanti e ballerini.

La scuola di Amici 20 ci regalerà un talento come Emma o come Alessandra Amoroso? Non resta che attendere per vedere e per scoprire se, come anticipato da TvBlog, il daytime tornerà o meno a ‘casa’ Mediaset, venendo trasmesso da Italia 1.