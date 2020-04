Maria De Filippi non si ferma: confermato Amici All Stars 2020

editato in: da

Maria De Filippi non ha nessuna intenzione di fermarsi: a poche settimane dalla fine di Amici, è già pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva.

È in arrivo nel palinsesto di Mediaset un nuovo appuntamento. La presentatrice l’ha confessato ai microfoni di RTL 102.5: ad attenderla la conduzione di Amici all stars 2020, lo show dedicato agli artisti lanciati dal programma nel corso degli anni.

Il format doveva iniziare subito dopo la finale del talent amato dal pubblico, ma l’emergenza sanitaria ha fermato il progetto: nonostante il rinvio del programma, Maria De Filippi ha assicurato che la produzione è già al lavoro per la seconda edizione dello show. La prima è stata vinta l’anno scorso da Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, anche lui ex concorrente.

Rispondendo alla domanda di un’ascoltatrice del programma Miseria e nobiltà, in onda su RTL 102.5, la De Filippi ha spiegato che le cose cambieranno inevitabilmente per la televisione italiana: “Non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare“. E ha aggiunto:

Come cambierà la televisione? Per forza di cose ci sarà una situazione diversa, ci abitueremo anche a vederla diversamente. Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso.

Del resto Amici si è rivelato un grande successo anche quest’anno: nonostante l’assenza del pubblico, non sono mancati gli scontri, le liti tra allievi e professori, senza considerare dei concorrenti che hanno fatto molto parlare di sé.

Intanto, se in un primo momento si era parlato della messa in onda per il 2 maggio, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha precisato che l’inizio del programma “Non sarà prima di metà maggio“, smentendo quindi l’ipotesi riferita dal settimanale:

Adesso, c’è la necessità di cambiare le cose a seconda del tempo in cui stiamo vivendo: Uomini e Donne ritorna il 20 aprile con un’edizione completamente diversa e questo ti porta a pensare diversamente.

Maria De Filippi quindi sta ripensando insieme al suo team alcune delle trasmissioni più amate dal pubblico, per continuare ad intrattenere, anche se con alcuni escamotage per garantire la sicurezza di tutti.