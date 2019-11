Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la verità sulla foto delle nozze

editato in: da

Si è risolto, forse, il mistero della foto di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. Qualche giorno fa si era parlato molto di uno scatto, divenuto ormai celebre, in cui i due conduttori indossano gli abiti delle nozze e la De Filippi ha un’espressione particolare.

Durante il programma Vite da Copertina, Giovanni Ciacci, che conduce lo show con Elenoire Casalegno, aveva indicato lo scatto come un falso, affermando che si trattava di un fotomontaggio creato ad arte da un noto direttore di giornale di cui però non aveva fatto il nome.

In realtà sembra che la foto non solo sia vera, ma non sia stata scattata contestualmente alle nozze. FanPage infatti ha scoperto che si tratta di un servizio fotografico posato, voluto da Sandro Mayer per Gente Mese. Lo shooting si sarebbe svolto ben tre anni prima del matrimonio fra i conduttori e sarebbe stato accompagnato da un editoriale scritto da Maurizio Costanzo in cui esprimeva la volontà di sposarsi nonostante altre unioni fallite alle spalle.

Costanzo infatti si è sposato quattro volte. La prima nel 1963 con la fotoreporter, Lori Sammartino, mentre dal 1973 al 1984 è stato legato a Flaminia Morandi, giornalista che per amore del collega divorziò dal noto conduttore Rai Alberto Michelini. La coppia ha avuto due figli: Camilla, oggi sceneggiatrice nell’azienda di viale Mazzini, e Saverio, regista di film e serie tv.

Terminato il secondo matrimonio Costanzo ha vissuto una storia d’amore con Simona Izzo, terminata nel 1989 quando ha sposato la conduttrice Marta Flavi. La coppia si è separata negli anni Novanta e poco dopo il giornalista ha incontrato il grande amore della sua vita: Maria De Filippi.

La coppia si è sposata il 28 agosto del 1995 al Comune di Roma e nel 2002 ha preso in affido il figlio Gabriele. La foto che da anni circola sul web dunque non sarebbe affatto un falso, ma uno scatto realizzato per un servizio fotografico qualche anno prima del matrimonio.