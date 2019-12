Maria De Filippi dà forfait a All Together Now. Michelle Hunziker non si ferma

editato in: da

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker dovrà fare a meno della presenza di Maria De Filippi a All Together Now. La moglie di Costanzo non partecipa dunque alla seconda edizione dello show condotto dalla presentatrice svizzera con J-Az.

Dopo la staffetta ad Amici Celebrities dunque Michelle e Maria non lavoreranno di nuovo fianco a fianco, come in un primo tempo si era detto. Tra le due donne però nessun fraintendimento né attriti. Dietro la scelta di Queen Mary di non partecipare come ospite a All Together Now non si cela alcuna tensione. E questo l’ha spiegato molto chiaramente la Hunziker in un’intervista al settimanale Chi.

Molto semplicemente la De Filippi ha declinato l’invito di Michelle perché è troppo impegnata. Così spiega la presentatrice svizzera: “Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma per i troppi impegni presi da Maria, non siamo riusciti. Chissà, magari in una terza stagione…”.

Nonostante l’impedimento di Maria, Michelle certo non si ferma. E a poche ore dalla messa in onda della prima puntata di All Together Now, la Hunziker si prepara per uno shooting di cui rivela il dietro le quinte di trucco e parrucco nelle Stories di Instagram.

Il risultato finale è uno schianto. La bionda conduttrice lascia senza fiato quando si mostra a lavoro terminato condividendo un selfie sui social. A commento ringrazia il team di professionisti che la rende ancora più bella e perfetta: “A fine shooting prima di andare via…❤️❤️❤️in questi anni sono riuscita a mettere insieme un team che mi segue in tutti miei lavori, del quale vado davvero fiera!!! Stiamo parlando di gente che ama il proprio mestiere come me, che vive la passione dei mille progetti che gli propongo al minuto…si…li metto a dura prova🤣🤣🤣 e lavorano anche 20 ore al giorno…ma sono entusiasti e non battono ciglio MAI! Grazie ragazzi vi voglio bene!!!”.

E tra l’entusiasmo dei fan, spunta quello di suo marito Tomaso Trussardi che replica: “Uella che moglie bellissima!😍”