Maria De Filippi confessa: “Ho paura che il successo finisca”

Maria De Filippi è la regina indiscussa della tv, ma anche lei, come tutti, ha le sue paure. La più grande è legata alla fine del suo successo televisivo.

57 anni e una carriera strepitosa, la De Filippi ha creato e condotto programmi famosissimi, da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, sino a Tu Sì Que Vales. Sensibile, ironica e molto materna, Maria è in grado di comprendere i suoi ospiti e coinvolgere il pubblico come nessuno è mai riuscito a fare.

“Non avevo mai pensato di finire davanti a una telecamera – ha confessato al settimanale Oggi -. Inizialmente è stato traumatico, per questo ero così impostata. Avevo la consapevolezza di essere lontana da quello che poteva essere il panorama televisivo. Sapevo perfettamente che non sarei mai finita in tv se non ci fosse stato Maurizio. Sentivo la responsabilità di dover fare bene”.

Se in passato la paura più grande di Maria De Filippi era quella di apparire impostata sul piccolo schermo, oggi teme di non ottenere il successo. “Quella paura lì non c’è più, ma c’è quella del successo – ha svelato -. Prima mi preoccupavo di non fare una brutta figura, poi piano piano è arrivata la paura di non avere più successo. Un timore che ha mille sfaccettature. Ho paura di quando finirà, e spero in quel momento di essere stabile sulle mie gambe”.

“La mia è la tv della gente normale – ha aggiunto la regina di Mediaset, commentando gli ascolti altissimi della passata stagione -. Mi risulta più facile rivolgermi a quel tipo di pubblico. Mi riconosco la capacità di saper ascoltare e cogliere il centro delle cose. Ma so anche qual è il mio limite: non so fare le trasmissioni che prevedono una certa rigidità. Io il Grande Fratello non potrei mai farlo – ha concluso -: dopo cinque minuti entrerei nella Casa. Ho capito che devo essere me stessa in tv perché la televisione è una lente di ingrandimento. Quello che sei, salta fuori: io ho scelto di essere me stessa”.