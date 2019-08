Maria De Filippi si confessa: il figlio Gabriele e il sogno di diventare nonna

editato in: da

Maria De Filippi si confessa, raccontando il rapporto speciale con il figlio Gabriele Costanzo.

27 anni e una carriera nella Fascino, Gabriele è stato adottato da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo quando aveva solamente dieci anni. Da allora il legame con la conduttrice è cresciuto diventando sempre più forte e intenso. Riservata e molto attenta alla privacy, la presentatrice non ha mai svelato molto del figlio, almeno sino ad oggi.

Gabriele lavora dietro le quinte di programmi di successo come C’è Posta per Te, Amici e Uomini e Donne. Attualmente è fidanzato con Francesca Quattrini e su Instagram, dove è molto attivo, condivide scatti romantici che la ritraggono insieme alla ragazza.

“L’ho vista una sola volta – ha confessato Maria parlando della fidanzata di Gabriele -. Non sono una mamma impicciona, di quelle che appena un figlio si fidanza vogliono conoscere la fidanzata e chiederle: “Chi sei e da dove vieni?”. Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”.

D’altronde i due hanno una forte complicità, costruita nel corso degli anni da Maria De Filippi: “Il nostro legame è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto – ha spiegato -. Io per Gabriele sono una certezza nella vita: lui sa che io ci sono sempre”.

Nonostante non sia una “mamma impicciona”, come si definisce lei, Maria De Filippi sogna comunque di diventare nonna. Qualche tempo fa, intervistata da Caterina Balivo durante il programma Vieni Da Me, aveva confessato la volontà di stringere fra le braccia un bebè, grazie al figlio Gabriele.

In attesa di diventare nonna la conduttrice si sta godendo le vacanze sul litorale toscano insieme a tutta la famiglia. “Maurizio le vacanze non le faceva proprio: per lui esisteva solo il lavoro – ha raccontato al settimanale Di Più -. La prima estate che abbiamo trascorso insieme, nel 1991, mi è toccato seguirlo freneticamente in giro per l’Italia perché lui portava il Maurizio Costanzo show in tournée di città in città”.

“Ora, tutto questo non mi rendeva pazza di gioia – ha aggiunto -: non è che io avessi una band e dovessi fare concerti. E allora, l’estate successiva, ho iniziato ad abituare Maurizio al concetto di vacanza”.