Marco Maddaloni, sfumano le nozze dopo la proposta in tv. La compagna: “Sono imbarazzata e irritata”

Sfumano le nozze fra Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, dopo la proposta di nozze in diretta all’Isola dei Famosi.

Nel corso dell’ultima puntata dello show condotto da Alessia Marcuzzi, il judoka aveva sorpreso tutti, inginocchiandosi davanti alla compagna e chiedendo la sua mano con un anello creato in Honduras con pezzi di cocco e corda. Fra le lacrime lei aveva risposto di sì e poco dopo il televoto aveva decretato la vittoria dello sportivo.

Nonostante la dichiarazione d’amore pubblica e le grandi emozioni però il matrimonio non c’è ancora stato. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere poco dopo la fine dell’Isola dei Famosi, ma non c’è mai stata.

“Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne – ha spiegato Romina in una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù -. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame. Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni”.

Secondo la compagna di Maddaloni, il judoka sarebbe molto cambiato dopo la fine del reality. Tornato dall’Honduras avrebbe dimenticato completamente le nozze, dedicandosi ad altri progetti, deludendo la sua compagna.

“I suoi genitori? Anche loro sono delusi dal tuo comportamento – ha detto Romina -. Non so che cosa rispondere a mia mamma […]. Sono imbarazzata, irritata. Marco ci hai ripensato? C’è qualche problema tra noi? Ma adesso, Marco, adesso che problema c’è? I troppi impegni? No, non ci sto. Guarda che io ci sto male. Immaginavo settimane molto diverse, sai?”

“Ho paura che questo matrimonio in chiesa tanto sognato davvero non ti interessi più. […] – si legge ancora nella missiva pubblicata dal settimanale DiPiù -. Questo hai in testa: gli allenamenti, lo sport, i tuoi fan. Che cosa ti prende, Marco? Sei sempre stato un uomo concreto, hai sempre tenuto fede alla parola data. Ora vedo un Marco che quasi non riconosco… E ho paura, sì, ho paura: solo poche settimane fa ero al settimo cielo all’idea di sposarmi, ora tempo che possiamo essere in crisi, una parola che fatico a scrivere e a pronunciare, pensando al nostro grande amore”.