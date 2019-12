Marco Carta mostra per la prima volta il suo fidanzato su Instagram

editato in: da

mostra il volto del suo fidanzatoSi tratta della prima volta perche sino ad oggi non era mai comparso, se non di spalle, nel profilo social del cantante. A un anno dal coming out, avvenuto nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex vincitore diha ufficializzato il fidanzamento, mostrando Sirio ai suoi fan.

Nella foto, scattata in via Frattina, nel centro di Roma, si vede Marco in piedi accanto al compagno. Entrambi sono sorridenti e felici, circondati dalle luci natalizie. “In mezzo a tanti, Roma o Milano, non fa differenza – ha scritto Carta -. Scelgo te, mille volte”.

Molto riservato e lontano dai riflettori dello spettacolo, Sirio non si era mai mostrato ai fan di Carta. I due convivono da diverso tempo e per amore del compagno Marco ha scelto di trasferirsi da Roma a Milano. A unire ancora di più la coppia la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto il cantante sardo negli ultimi mesi.

L’artista, come è noto, è stato accusato di aver rubato alcune magliette alla Rinascente di Milano mentre si trovava in compagnia dell’amica Fabiana Muscas. Marco è stato assolto dopo le accuse, ma soprattutto i pesanti insulti ricevuti sui social. Al suo fianco il cantante ha sempre avuto Sirio, che non l’ha mai abbandonato.

Dopo l’assoluzione, Sirio aveva sorpreso Marco scrivendo una lettera inviata a Barbara D’Urso e letta durante Live – Non è la D’Urso. “Ho capito quanto bisogno avevi di me fin da subito quel giorno, e mi sono messo in marcia più di prima mettendoti davanti a tutto senza neanche rifletterci un istante – aveva detto Sirio -. Non abbiamo vissuto un periodo semplice, ma spero di essere stato all’altezza delle tue necessità. Spero di aver alleggerito i tuoi dolori, spero di averti sorretto come desideravi e spero di averti protetto come meritavi”.

“Lui è un amore – aveva replicato Carta, in lacrime -. In questi mesi c’è stato anche il problema della morte del padre di Sirio e io ho concentrato tutte le mie forze su di lui. Non l’avevo mai detto, anche se quando sono venuto qua il fatto era quasi compiuto, cioè la morte del padre. Non l’avrei mai detta se non l’avesse fatto lui”.