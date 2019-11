Marco Carta, il gesto di Caterina Balivo in diretta dopo l’assoluzione

editato in: da

Marco Carta è stato assolto e Caterina Balivo fa un gesto in diretta tv per l’amico. In questi giorni per il cantante sardo si è concluso un periodo particolarmente difficile segnato dall’accusa di furto. Tutto era iniziato qualche mese fa quando Carta era stato fermato alla Rinascente di Milano insieme all’amica Fabiana Muscas, accusato di aver sottratto sei magliette firmate dal negozio per un totale di 1200 euro.

La notizia si era ben presto diffusa, scatenando l’ironia del web e causando alcuni commenti poco carini degli utenti nei confronti di Carta. In quell’occasione la Balivo, che aveva ospitato l’artista a Vieni da Me, si era scagliata contro gli hater, pubblicando un post in cui difendeva l’amico.

“Guardo l’infinito del mare e penso che i più amano deridere chi si trova in difficoltà psichica o economica o familiare – aveva scritto Caterina -. In che mondo viviamo? Mai nessuno che tenda la mano o che stia zitto. Buon week end, evito di guardare i social perché oggi davvero non mi piacciono […] Non mi piace subito fare battute e deridere chi ha fatto una cosa brutta e va fatta pagare – aveva concluso -. Nessuno giustifica. Ma deridere, no, non si fa mai di nessuno. Così sono stata educata e così vorrei che fossero i miei figli da grandi”.

A distanza di mesi la vicenda si è conclusa con un’assoluzione per Marco Carta. L’ex vincitore di Amici ha affrontato con coraggio il processo e alla fine ha dimostrato la sua innocenza. Per l’artista si tratta della fine di un incubo e anche la Balivo ha voluto festeggiare l’epilogo di questa brutta vicenda. La conduttrice ha appreso la notizia durante la diretta di Vieni da Me.“Ho sempre creduto in te” ha detto lanciando un messaggio a Marco Carta.

Poco dopo Caterina ha commentato anche il post Instagram in cui l’artista sardo annunciava l’assoluzione. “Non ho mai smesso di credere – ha scritto Marco -. È come se oggi mi svegliassi da un brutto sogno. Perché è questo che rimane, solo un brutto ricordo in via d’estinzione. Ringrazio tutte le persone che non hanno mai creduto neanche per un secondo alle cattiverie dette gratuitamente. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, quelli veri. Grazie Sirio, amore mio – ha aggiunto -. Adesso posso riprendere ancora più forte la mia musica e le mie giornate, ora posso tornare a sorridere. Grazie al mio World Paper. Grazie dal profondo del mio cuore ai miei avv. Simone Giordano Ciró é Massimiliano Annetta”.