Marco Carta assente a Live – Non è la D’Urso per la febbre: come sta

La febbre ha tenuto Marco Carta lontano da Live – Non è la D’Urso. Il cantante avrebbe dovuto partecipare al talk per parlare del coming out di Gabriel Garko, ma anche degli amori finti ideati a favore di gossip. All’ultimo minuto però ha dovuto rinunciare. Prima di accedere agli studi Mediaset infatti viene misurata la temperatura e Marco mostrava qualche linea di febbre.

A svelarlo è stata proprio Barbara D’Urso. “Avevamo invitato in studio la prima persona che ha fatto coming out per sua scelta in un programma televisivo che è Marco Carta – ha spiegato la conduttrice -. Come sapete, prima di entrare facciamo tutti dei controlli. Marco è venuto qui ma aveva un pochino di febbre, abbiamo evitato anche di fare il test, è andato via e ci guarderà da casa. Sono certa che sia solo una piccola influenza”.

La notizia ha comunque destato molta preoccupazione soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo. Intervistato dal Fatto Quotidiano però Marco Carta ha spiegato di avere solo un po’ di influenza. “Sapevo di non avere il coronavirus, ho fatto il sierologico – ha detto – […] Non ho il Covid e non ho nemmeno la febbre […] Ho preso solo tanto freddo e un po’ di pioggia a Salsomaggiore”. Qualche giorno prima di volare verso gli studi di Live – Non è la D’Urso infatti Marco Carta era stato ospite del Trofeo Nilla Pizzi.

L’assenza di Marco Carta non è stato l’unico colpo di scena nella puntata del talk. La D’Urso ha ospitato nel suo salotto anche Francesco Bettuzzi, ex compagno di Elisabetta Gregoraci, arrivato nella sua vita dopo l’addio a Flavio Briatore. L’impreditore ha raccontato l’amore per la showgirl che attualmente si trova nella Casa del GF Vip dove sta facendo discutere per via del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. In studio anche Donatella Milani, cantante e autrice di canzoni indimenticabili, che ha confessato di lottare da tempo contro la depressione e i problemi causati dall’assenza di una figura paterna.