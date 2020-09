Marco Baldini diventa papà a 61 anni. E Caterina Balivo lo sapeva

editato in: da

Marco Baldini diventa papà a 61 anni, la compagna Aurora è in dolce attesa. L’annuncio è stato dato dallo stesso conduttore sul suo profilo Instagram. E Caterina Balivo era già al corrente della gravidanza.

Nel giorno del suo compleanno, Marco Baldini, che è nato il 3 settembre 1959, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in bianco e nero mentre bacia il pancione della compagna e commenta: “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo e’ il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”. Appunto quello di diventare papà. Moltissimi gli auguri dei fan che si sono precipitati a complimentarsi coi futuri genitori.

In tanti condividono la gioia di Aurora e Marco: “Sono un sessantenne Anche io E soprattutto un tuo estimatore Edevo dire che sono contentissimo per te Soprattutto perché con l’arrivo di un nuovo “Baldinello” Ora la tua vita da sessantenne Cambierà sicuramente in meglio 😉👍In bocca al lupo Marco”. E ancora: “Congratulazioni Marco ,ma è già di 9 mesi? Perché non c’è lo hai detto prima? A quando il lieto evento?”.

Tra i tanti commenti spunta quello di Caterina Balivo che così scrive: “Che bello ora si può dire 💙”. Dunque la presentatrice sapeva già tutto. In effetti, Caterina e Marco hanno collaborato insieme a Vieni da Me dove Baldini era una presenza quasi fissa. E proprio nella trasmissione della Balivo ha raccontato del suo amore per Aurora grazie al quale è cominciata la sua rinascita: “Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile. Ci siamo ritrovati a parlare ed è scattato il feeling. Lei non aveva idea di chi fossi”. Baldini non aveva nascosto il progetto di avere un figlio insieme alla sua giovane compagna. E così è stato.