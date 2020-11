Maradona, il commovente addio del figlio Diego Jr: “Non morirai mai”

editato in: da

Maradona: le figlie, gli amori e le donne più importanti della sua vita

Diego Jr, figlio di Maradona, saluta il grande campione su Instagram con un messaggio commovente. La morte dell’ex calciatore del Napoli ha toccato nel profondo moltissime persone. Diego Armando Maradona è scomparso all’età di 60 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio, dopo una vita segnata da grandi successi e passioni. Lo sportivo lascia numerosi figli nati da relazioni diverse. Fra loro Diego Jr, frutto del suo legame segreto con Cristiana Sinagra, rimasta incinta giovanissima quando Maradona giocava in Italia.

Per circa trent’anni il calciatore e il figlio sono stati divisi da una dura battaglia legale, sino alla riconciliazione, avvenuta poco tempo fa. Diego Jr, che assomiglia moltissimo a Maradona e come lui è appassionato di calcio, ha sempre avuto un legame speciale con il padre che ha voluto ricordare anche sui social. “Il capitano del mio cuore non morirà mai”, ha scritto nelle Stories, postando una foto dello stadio San Paolo di Napoli, in cui Maradona è diventato una leggenda. A dire addio al calciatore anche la nuora, Nunzia Pennino, che lo ha reso nonno di Diego e India Nicole.

La moglie di Diego Jr ha spiegato che la coppia aveva intenzione di incontrare presto Maradona per presentargli India Nicole, la nipote più piccola. Un incontro ostacolato dalla positività del figlio al Covid-19. “Dovevamo venire da te appena Diego fosse uscito dall’ospedale – ha scritto Nunzia -, dovevi conoscere India, avevamo tanto da fare. Ci hai lasciato all improvviso, non riesco a crederci, sembra un incubo, ci hai distrutto il cuore”.

Fuoriclasse e uomo dalle grandi passioni, Maradona ha avuto diversi amori nella sua vita. Il più importante è quello per Claudia Villafane, la moglie a cui è stato legato per circa vent’anni e da ci ha avuto le figlie: Dalma Nerea e Giannina Dinorah. Nel 1986, Cristiana Sinagra ha dato alla luce Diego Armando Jr, riconosciuto molto tempo dopo. Lo stesso destino è toccato a Jana, frutto della relazione dello sportivo con Valeria Sabalaìn, che ha potuto abbracciare il padre solo dopo il divorzio da Claudia. Maradona ha avuto anche un altro figlio, Diego Fernando, nato dal rapporto con Veronica Ojeda. Secondo voci che non sono mai state ufficializzate, il calciatore avrebbe riconosciuto anche altri tre figli, frutto del suo periodo a Cuba.