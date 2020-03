Mara Venier va a Domenica In con le infradito: la foto su Instagram non convince

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier non delude il suo pubblico e Domenica In è di nuovo un trionfo. Ma il retroscena svelato da suo marito Nicola Carraro su Instagram non convince.

Poco prima della diretta di domenica 29 marzo, l’ex produttore ha pubblicato sul suo profilo social una foto di Zia Mara dotata di mascherina e guanti in lattice mentre saluta i fan. La didascalia rivela: “Mia moglie va al lavoro per voi e vi saluta ed io l’ammiro, assieme a tutta la sua squadra, moltissimo 👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️”.

Infatti, qualcosa non quadra nell’immagine scattata da Carraro. La presentatrice è nel suo soggiorno di casa, saluta con la mano, ma l’abbigliamento ha qualcosa che non va. La Venier indossa una maxi camicia a quadri rossi, jeans strappati e infradito. Proprio quelle infradito con cui si mostra in versione casalinga quando stende le lenzuola o prende un po’ d’aria sul terrazzo.

Per non parlare del trucco e parrucco del tutto inesistente. Può essere che make up e capelli vengano sistemati poco prima di andare in onda, ma Zia Mara nella foto è proprio spettinata.

Insomma i dettagli non sfuggono ai tanti follower di Carraro che subito commentano: “Scusi dott Carraro ma non credo vada al lavoro con le infradito…”.

E poi c’è chi li ama per la loro spontaneità e simpatia e perché sono una coppia formidabile che adora mettersi in gioco con ironia e mostrarsi come sono, “umani”.

“Provo molta simpatia e ammirazione per la signora Venier e per suo marito ,persona molto amorevole…mi piace questa coppia singolare, al difuori di certe regole ,pronti a distrarci in momenti duri come questi…lei e’ spontanea ,romantica ,vera,brava quando scende le scale di Sanremo , vera quando stende il bucato ,disincantata quando perde le battute…..non dimentichiamo pero’, ed e’ importante , che e’ sostenuta da una spalla solida che e’ suo marito…..uomo gentile ,elegante…insieme formano una deliziosa coppia che a me personalmente ricorda una indimenticabile coppia dello spettacolo…..pero’ ….c’ e’ sempre un per’ nella vita, non esageriamo esaltandoli con i ” super , mito ,etc etc etc…sono umani…ed e’ questo che li rende credibili edegni di essere amati….🎈🎈🎈🎈🎈🎈”.

Intanto, Zia Mara si porta a casa un altro successo, dopo quello di settimana scorsa, con Domenica In che supera il 17% di share e la sua si attesta ancora una volta la trasmissione più vista del pomeriggio.