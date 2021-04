Mara Venier travolge Barbara D’Urso: è lei la regina della domenica

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Un trionfo annunciato, almeno stando a vedere quelli che erano stati i precedenti. Mara Venier ha vinto negli ascolti della domenica pomeriggio, nella giornata di Pasqua che segnava il ritorno nella stessa fascia anche di Barbara D’Urso.

Domenica In e Domenica Live si sono trovati di nuovo in competizione, come accaduto poco tempo fa, con le due conduttrici pronte a darsi battaglia suon di ospiti, risate e informazione. Nessuna guerra, almeno non personale, come loro stesse hanno tenuto a sottolineare qualche giorno fa, quando la conduttrice di Canale 5 aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva insieme alla “Zia Mara” accompagnata dalla didascalia:

“Io e Mara. È stata la prima a cui ho telefonato alla notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida, noi lo sappiamo…Mara è regina incontrastata di quella fascia, io ci torno in punta di piedi. Ci sono stima e affetto che nessuno potrà scalfire. Col cuore”

In quelle parole c’era tanta amicizia e tanto rispetto, forse anche un po’ di scaramanzia. Sta di fatto che sono state profetiche, perché il giorno dopo, leggendo i dati di ascolto che mettono a confronto i due programmi, non c’è dubbio su chi si sia aggiudicata il primato della domenica di Pasqua.

Domenica In è stata seguita da 2.797.000 spettatori pari al 19.1% di share nella prima parte e 2.526.000 di spettatori pari al 17.8% nella seconda. La media più alta di share della D’Urso si è fermata al 15.4% nella fascia tra le 17:03 e le 17:56.

Entrambe le conduttrici si sono sfidate partendo dall’attualità, ma mentre da Mara Venier sono intervenuti il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il Prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico ‘Umberto I’ di Roma per parlare degli ultimi dati della pandemia e di come prosegue la campagna vaccinale, da Barbara D’Urso ampio spazio ha avuto la vicenda di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004 e per la quale si è riaccesa la speranza dopo che una ragazza si è presentata alla tv russa sostenendo di essere stata rapita nello stesso periodo.

Nella parte più “leggera” dei due programmi sono stati tanti gli ospiti che si sono alternati. Su Canale 5 ampio spazio all’Isola dei Famosi e agli interventi di Alex Belli, Emanuela Aureli, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Vladimir Luxuria e Raffaello Tonon. Su Rai Uno, invece, Mara si è collegata con Romina Power e i suoi figli, Orietta Berti e Katia Ricciarelli. In studio, invece, Cristiano Malgioglio che ha ricevuto una lettera dal fidanzato ed è stato protagonista di un divertente siparietto durante la sua esibizione, Giovanna Ralli e l’imitatore Vincenzo De Lucia.