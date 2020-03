editato in: da

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Mara Venier torna in tv e svela come sarà la nuova Domenica In. Dopo lo stop del 15 marzo, la Rai ha deciso di riaprire i battenti della storica trasmissione. I fan dello show infatti non avevano preso bene la sospensione e anche la Venier era apparsa piuttosto affranta. Su Instagram la presentatrice aveva svelato che le sarebbe piaciuto regalare un sorriso ai telespettatori e nei video pubblicati dal marito Nicola Carraro aveva manifestato tutta la sua tristezza.

Poi la svolta e l’annuncio da parte di Mara di un ritorno in tv dopo una sola puntata di stop. La conduttrice ha annunciato che tornerà in diretta con Domenica In e nelle ultime ore ha svelato tutte le novità della trasmissione. Intervistata dall‘Ansa, la Venier ha spiegato che lo show domenicale subirà diversi cambiamenti per andare in onda e rispettare le nuove norme.

“Abbiamo deciso di proseguire d’intesa con l’azienda – ha raccontato –. Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto, ma non sappiamo nulla, stiamo facendo le riunioni telefoniche oggi, per mettere a punto la scaletta”. Mara sta ancora mettendo a punto la prossima puntata di Domenica In, ma è pronta a regalare sorrisi ai telespettatori: “Al momento siamo io e il mio direttore di orchestra senza band […] Comunque per questa domenica qualcosa ci inventeremo il pubblico ha bisogno di un po’ di leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Mara, ve lo prometto”.

Inarrestabile e amatissima dal pubblico, Mara Venier è ormai da tempo la regina incontrastata della domenica di Rai Uno. Domenica In dunque resiste, nonostante la sospensione di tantissimi altri programmi. L’azienda di viale Mazzini infatti ha deciso di rivoluzionare il palinsesto televisivo. Lo stop è arrivato per Vieni da Me di Caterina Balivo, La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi e Detto Fatto di Bianca Guaccero che hanno lasciato spazio a La Vita in Diretta e Storie Italiane.