Mara Venier torna a Domenica In dopo l’operazione e si commuove

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Dopo la pausa della scorsa settimana, Mara Venier è tornata al timone di Domenica In più grintosa che mai, nonostante i difficili momenti vissuti di recente. E la sua commozione era palese nelle lacrime alle quali ha ceduto, ringraziando il pubblico per il calore e l’affetto che le ha dimostrato in questa occasione.

“Voglio iniziare questa puntata facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi, non sono stati giorni facili per me” – ha esordito zia Mara in apertura del suo consueto appuntamento domenicale – “Grazie di cuore ai tanti che mi hanno scritto, anche persone comuni che mi seguono su Instagram e tutti gli amici”. Quindi, cercando di non lasciarsi sopraffare dalla commozione, ha proseguito: “Scusatemi, è che l’emozione è per me veramente tanta. Grazie di cuore a tutti quanti”. E, a questo punto, non è riuscita a trattenere le lacrime, regalandoci un momento davvero toccante.

Concessasi qualche istante per riprendersi, Mara Venier si è collegata in diretta con Maurizio Costanzo, uno dei protagonisti della prima parte di Domenica In – quella dedicata all’attualità. Il giornalista ne ha approfittato per dedicare bellissime parole alla Venier: “Devi sapere che, senza di te, la domenica è lunedì. Falla finita, perché tanto lì stai e lì devi rimanere” – ha dichiarato, con il sorriso sulle labbra. E la puntata ha avuto finalmente inizio, in un tripudio di emozioni che hanno travolto il pubblico.

Questa stagione di Domenica In, ancora una volta caratterizzata da un successo strepitoso, sta per volgere al termine e la conduttrice ha deciso di non lasciarsi sfuggire l’opportunità di tornare in tv per intrattenere i suoi telespettatori, prima dell’ormai vicinissima pausa estiva. E lo ha fatto nonostante il difficile periodo che sta vivendo, a causa di un problema odontoiatrico che è insorto a seguito di quello che avrebbe dovuto essere un semplice intervento ai denti. Mara Venier ha già affrontato la questione sui social, rivelando ai suoi fan di aver avuto numerosi problemi di salute che l’hanno preoccupata molto.

A seguito di una prima operazione, la Venier è stata costretta a tornare nuovamente sotto i ferri per una lesione del nervo che le ha causato una paresi facciale. Solo qualche giorno fa aveva però spiegato ai telespettatori che sarebbe tornata in onda con le ultime due puntate di Domenica In, non volendo mollare le redini della trasmissione ad un passo dalla chiusura della stagione. Con una tempra eccezionale e il suo consueto carisma, zia Mara ci ha sorpresi tutti ristabilendosi in tempi record, giusto per allietarci un altro lungo pomeriggio domenicale.