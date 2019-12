Mara Venier, Tiziano Ferro attaccato su Instagram. Lei si arrabbia

editato in: da

Mara Venier difende Tiziano Ferro su Instagram e risponde a tono al commento cattivo di un utente. Qualche giorno fa la conduttrice ha ospitato il cantante nel salotto di Domenica In, fra risate, commozione e confessioni importanti. L’artista di Latina ha parlato del marito Victor Allen, sposato lo scorso luglio a Sabaudia e con cui era già convolato a nozze, in gran segreto, a Los Angeles circa un mese prima.

“Ci siamo conosciuti mentre lavoravo in uno studio di registrazione a Los Angeles – ha svelato Tiziano – dove dovevo registrare un video e una canzone che non è più uscita, io sono dipendente dal caffè e lui subito: la caffetteria è lontana, se vuoi domani te lo offro io un caffè. Dissi tutto alla mia amica, la giornata di lavoro è stata buttata via, cancellata, non è rimasto niente, è rimasto solo lui”.

“Ti dico una cosa mai detta – ha confessato a Mara Venier -: quel caffè diventò una cena, dalle 3 alle 7 di sera, alla fine fece per pagare, fermai il suo braccio, lui mi fermò, andai in bagno, mi guardai allo specchio e dissi è lui. L’empatia, la sensibilità del segno dei pesci. Dopo 3 anni di attesa mi ha chiesto di sposarlo”.

Oggi Tiziano Ferro è felice accanto al suo Victor e sogna un figlio. Il suo racconto ha commosso non solo il pubblico, ma anche Mara Venier, che ha ricordato la romantica proposta di nozze del marito Nicola Carraro. Se l’intervista rilasciata dal cantante a Domenica In è piaciuta a molti, qualcuno ha avuto da ridire. In particolare un utente ha commentato in modo poco carino un selfie postato dalla conduttrice su Instagram in cui sorride con Ferro.

“Nel periodo delle feste natalizie – ha scritto l’utente – che è la festa della famiglia non mi è piaciuto un intervista ad uno omosessuale. In altri periodi dell’anno ok “. Immediata la risposta di Mara che ha difeso Tiziano: “Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno! Perché l’amore non ha sesso!”.