Mara Venier svela su Instagram i nuovi progetti in Rai. E Nicola Carraro si vendica

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier sta lavorando a un nuovo progetto in Rai per la prossima stagione.

A rivelarlo è la stessa presentatrice sul suo profilo Instagram. Zia Mara ha infatti pubblicato una foto che la ritrae al lavoro e commenta: “Si lavora a nuovi progetti……”. Ma a essere interessanti sono gli hashtag coi quali la Venier dà alcuni indizi significativi: #serale, #raffa, #raiuno.

Messi insieme come le tessere di un puzzle, potrebbero significare che Zia Mara sta lavorando a un programma in prima serata su Rai Uno e ad affiancarla potrebbe esserci Raffaella Carrà, infatti chi è la Raffa più famosa d’Italia se non la Carrà?

I fan della conduttrice sono in visibilio:

Bellissima notizia👏👏👏 ti aspettiamo

E poi:

Meno male che ritorni. Spero non solo per Domenica In

E ancora:

Ti rivediamo vero la domenica pomeriggio. .??? Dimmi di sì….le domeniche le passo ad accudire la mamma e mi fai compagnia…..!!!

Ovviamente tutto è avvolto ancora nel più fitto mistero che probabilmente sarà sciolto il 9 luglio quando saranno presentati i palinsesti Rai. Non c’è nemmeno la certezza definitiva che Zia Mara sia ancora al timone di Domenica In, anche se la conferma sembra essere abbastanza scontata. Se così fosse, pare proprio che avrà a che fare ancora con Barbara D’Urso che sarà al comando di Domenica Live, anche se con qualche riserbo sulla trasmissione, come dai nuovi palinsesti Mediaset.

Intanto, sulla pagina Instagram della Venier spunta un commento molto speciale, quello di suo marito Nicola Carraro che replica così al messaggio sibillino della moglie:

Certo che non c’avete proprio un cazzo da fare😂😂😂Bibi’e Bibo’

In realtà, è una piccola vendetta del produttore che se la sta spassando a Santo Domingo col suo amico Bibì. Zia Mara aveva commentato così uno dei loro video esilaranti: “😂😂😂😂😂😂😂certo che non avete un cazzo da fare………..😂😂😂😂😂😂😂”. Ora lui ne ha approfittato per restituirle la pariglia.