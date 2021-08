Mara Venier svela la nuova Domenica In: “Ci saranno cambiamenti&...

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier torna al timone di Domenica In dal 19 settembre 2021 in quella che potrebbe essere la sua ultima edizione alla guida del programma. Come anticipato in seguito alla presentazione dei palinsesti Rai, il contenitore di Rai1 è pronto a una grande rivoluzione, almeno sotto il profilo delle interviste one-to-one.

A rivelare i dettagli di questa nuova linea è proprio Mara Venier in occasione del talk show Gli Incontri del Principe, come riportato da davidemaggio.it: “Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare”.

Non solo. La conduttrice veneta ha tutta l’intenzione di ritagliare uno spazio importante per i giovani e per il loro futuro: “Vorrei dare la possibilità ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova. Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello”.

Tornano anche i temi di attualità, con la striscia dedicata all’emergenza sanitaria che potrebbe però avere un minor peso: “La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid, come è stato in queste due ultime edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema, anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura”.

La Venier non ha nascosto di avere una certa difficoltà a trattare l’argomento ma di aver risposto a una precisa esigenza aziendale: “Fare il programma da sola in studio mi ha angosciato. Ho pianto, volevo rinunciare. Ma i vertici della tv pubblica mi hanno detto che dovevo assolvere il nostro compito di servizio e di informare la gente. Abbiamo capito tutti la gravità della cosa del momento e ne sono orgogliosa”.

La stagione 2020-2021 è stata certamente la più dura per Mara Venier, che ha concluso con una serie di problemi collegati al suo stato si salute che l’ha costretta in ospedale in più di un’occasione. L’intervento mal riuscito ai denti, infatti, ha rischiato di causarle una seria paralisi facciale poi scongiurata dall’intervento provvidenziale del dottor Valentino Valentini, che le ha permesso di essere in studio nonostante tutto.