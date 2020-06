Mara Venier si sfoga su Instagram contro Timperi e Ippoliti. Poi cancella il post

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier su Instagram si sfoga contro Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti dopo alcune battute dei conduttori sul suo piede rotto e l’intervento di Monica Setta, amica della presentatrice. Poi cambia idea e cancella il post. A fare infuriare Mara sarebbero state alcune frasi pronunciate nel corso dell’ultima puntata di Unomattina in Famiglia. Come i fan ben sanno, la presentatrice si è rotta un piede qualche giorno fa, ma ha deciso comunque di condurre Domenica In, dando prova di grande professionalità e forza. Gli ascolti l’hanno premiata e Mara, nonostante il dolore e le evidenti difficoltà, è andata avanti.

In tanti temevano che l’infortunio della Venier avrebbe portato a uno stop di Domenica In, ma lei non ha mollato e ha scelto di tornare in onda per concludere la stagione. In tanti si sono complimentati con Mara, ma qualcuno ha anche ironizzato. Nel corso di Unomattina in Famiglia, Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi hanno scherzato riguardo il piede rotto della presentatrice, scatenando la reazione di Monica Setta. “L’inquadratura del piede rotto è stata la punta d’ascolto del programma. Sono dati ufficiali”, ha detto Ippoliti, mentre il collega ha risposto: “Non la fa mica con i piedi la trasmissione”.

I due hanno poi parlato delle nozze bis fra la Venier e il marito Nicola Carraro, annunciate da alcuni settimanali. “Mara su alcune notizie si è ‘rotta’…”, hanno poi commentato, in riferimento proprio al piede fratturato. Infine Gianni Ippoliti ha detto: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”. Su queste parole Monica Setta ha deciso di intervenire, difendendo Mara. “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava”, ha sottolineato.

I commenti dei colleghi non sono piaciuti alla Venier, che su Instagram non ha nascosto la sua rabbia. “Grazie a Monica Setta – ha scritto Mara – due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo…Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi”. Poco dopo il post di Instagram, sommerso dai commenti dei fan di Mara, è scomparso da Instagram, probabilmente cancellato dalla conduttrice.

Solo qualche giorno fa Mara aveva confessato di essere molto provata a causa dell’infortunio, ma decisa a condurre comunque Domenica In. “Effettivamente il dolore si è fatto molto forte – aveva confessato a Pierluigi Diaco il giorno dopo l’infortunio -. Oggi sento dolori dovunque. Cerco di rimanere immobile nel limite del possibile. Volevo fare un collegamento video, ma se mi vedono si spaventano, sembra che ho 90 anni. Sono stati tutti vicino a me, mi hanno portato in studio in braccio, mi hanno accudito come una nonna! Questo mi commuove perché in questo periodo sono molto vulnerabile. Vedere tutti intorno a me, preoccupati, mi commuove”.