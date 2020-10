Mara Venier sceglie Maria De Filippi: sarà la super ospite di Domenica In

editato in: da

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Maria Venier e Maria De Filippi torneranno ad intrattenere insieme i telespettatori, anche se solo per un giorno: la conduttrice di Domenica In, infatti, ospiterà la collega nella prossima puntata e le dedicherà parte della sua trasmissione per intervistarla.

Un momento estremamente atteso per i fan delle due. La Venier e la De Filippi, che sono amiche da lungo tempo, si rincontreranno, quindi, nella quinta puntata di Domenica In. Le due presentatrici, entrambe vere e proprie Regine della televisione italiana, sono riuscite a superare ogni ipotetico limite imposto dalla concorrenza. L’intervista, non ci sono dubbi, sarà fondata sulla reciproca fiducia che hanno l’una nei confronti dell’altra.

Mara, d’altronde, deve molto alla De Filippi. È stata quest’ultima, infatti, a darle uno spazio nei suoi programmi televisivi prima che tornasse, in grande stile, alla guida di Domenica In. Più precisamente, le due hanno lavorato fianco a fianco a Tu Si Que Vales, lo show condotto da Belen Rodriguez, per ben tre anni. E, anche se il posto della Venier nello show è oggi occupato da Sabrina Ferilli, il rapporto con l’amica e collega Maria non è mai cambiato. Per questo, entrambe, hanno fortemente voluto dar vita ad un pubblico momento di condivisione.

Maria De Filippi, però, non sarà l’unica ospite della Venier. La padrona di casa accoglierà in studio anche Luca Argentero, da poco diventato padre della piccola Nina Speranza, nata dalla sua relazione con Cristina Marino. Un periodo positivo per l’attore, che sta per tornare in tv con la fortunata fiction DOC – Nelle tue mani e che si aprirà alla conduttrice per raccontare le gioie della paternità e il suo successo lavorativo.

Ci saranno, poi, anche Alberto Matano, che ha recentemente ricevuto un nuovo attacco da Lorella Cuccarini, e Renzo Arbore. Uno spazio, inoltre, sarà dedicato, come sempre, al programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. A parlare saranno i protagonisti dello show, che sveleranno le loro sensazioni e il loro parere sulle loro performance.

Insomma, la Venier è riuscita, ancora una volta, a sfoderare un vero e proprio asso nella manica: l’intervista con Maria De Filippi, non ci sono dubbi, sarà un grande successo. Cosa si racconteranno le due?