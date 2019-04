Mara Venier sbanca con Carraro. Eleonora Daniele si sposa come Pamela Prati

editato in: da

Mara Venier cupido? Pare proprio di sì.

A Domenica In si combinano matrimoni e si celebrano amori. E Zia Mara accumula inviti a nozze. A cominciare da Eleonora Daniele. La presentatrice ha confessato che entro la fine dell’anno sposerà il compagno Giulio Tassoni, invitando la Venier e il marito, Nicola Carraro alla cerimonia.

Incalzata dalla padrona di casa che ha sottolineato come abbia più volte rimandato le nozze, la Daniele conferma che il matrimonio si celebrerà in estate o al più tardi in autunno e ha precisato:

Mi sposo entro fine anno, ti do questa notizia. Ci tengo molto che tu ci venga, a fine maggio dirò solo a te la data, così puoi prepararti. Ma non mi sposerò nel nostro Veneto.

Ma per l’ex gieffina non ci sono solo gioie. Infatti alle sue nozze mancherà una persona importante, il fratello, prematuramente scomparso:

C’è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente ed è la perdita di Luigi, mio fratello, autistico. Quando lui se n’è andato, quattro anni fa, per me è cambiato tutto. È come se si fosse fermato il tempo e se io fossi rimasta senza vita. Possono passare i giorni, gli anni, ma un amore così grande non può passare mai.

Zia Mara supera il momento di commozione. Ha un altro matrimonio in vista, quello di Pamela Prati. La splendida showgirl si è già sposata in gran segreto con Marco Caltagirone. Ma promette che pronuncerà nuovamente il fatidico sì a maggio alla presenza degli amici e naturalmente tra questi c’è la conduttrice di Domenica In e marito. Anzi la Venier riceve l’invito ufficiale perfino via Instagram. Scrive la Prati sulla sua pagina social:

È stato bello ritornare a casa … sei stata davvero un’amica unica .. sai solo tu cosa provo davvero in questo momento.. le mie lacrime sono la vera gioia .. LA FELICITÀ… e comunque ora sono ? Mamma e moglie 💪🥰 niente più … a presto … ci vediamo alle mie nozze.

Il dado è tratto. Si prevedono mesi impegnativi per Mara e Nicola. Quest’ultimo per altro si presenta in diretta e i risultati s’impennano. Domenica In vola al 19.1% di share. E tutti vivranno felici e contenti fino a domenica prossima. Tranne forse Barbara D’Urso.