Mara Venier, Domenica In da record anche dopo l’infortunio: il pubblico la premia

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Abbiamo tessuto spesso le lodi di Mara Venier: la conduttrice era, è e sarà sempre una vera certezza. Il suo modo affabile di condurre le interviste e il suo immancabile spirito l’hanno resa un punto di riferimento per il pubblico, che la segue con grande affetto. E che, in un momento di difficoltà, ha voluto premiarla con un picco di share.

Sì, perché la Venier ha dimostrato ai suoi fan una devozione fuori dal comune: il suo Domenica In è andato in onda nonostante lei avesse il piede fratturato, dopo una brutta caduta in casa. Nonostante questo, Mara non si è arresa: inarrestabile, ha portato avanti una puntata con ospiti d’eccezione come Massimo Ranieri, Pierluigi Diaco e Giovanna Botteri, emozionando ed emozionandosi.

Anche se ogni tanto mostrava fatica ed esprimeva fastidio per il dolore, non si è tirata indietro e ha concluso la puntata non un minuto prima del previsto

Il passaparola sulle sue condizioni è andato avanti veloce come un lampo, con sempre più gente a lei affezionata sintonizzata su Rai 1 per darle un sostegno che pur non essendo fisico, si è tradotto in numeri: la prima parte della puntata ha registrato il 19,9% di share, con 3 milioni e 251 mila spettatori, mentre la seconda ben il 21,7%, 2 milioni e 923 mila.

Un’impresa titanica, che ha consacrato Domenica In come programma in day time più visto in tv. Questo potrebbe rassicurare i fan sulle sorti dello show. Sì, perché in realtà la diagnosi ufficiale della frattura è arrivata qualche ora dopo la fine della puntata, quando l’esuberante conduttrice ha effettuato una radiografia e ha parlato con il suo medico, Giovanni Di Giacomo, ortopedico ed ex compagno di Heather Parisi.

Alla luce della frattura, che per guarire richiede un’ingombrante ingessatura, si ipotizzava, infatti, che lo show potesse essere a rischio. Tuttavia, vista l’indole incontenibile della conduttrice veneta e il successo riscosso, è probabile che in realtà il programma riesca ad andare in onda fino al 28 giugno, come la stessa Mara aveva annunciato, piena di gioia.

Non rimane che attendere comunicazioni ufficiali e, nel frattempo, augurarle: ad maiora!