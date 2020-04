Mara Venier, la Pellegrino pronta a sostituirla a Domenica In: “Show perfetto per me”

editato in: da

Patrizia Pellegrino dichiara di essere pronta a sostituire Mara Venier a Domenica In. La conduttrice guida lo show domenicale da due anni e il suo ritorno in Rai è stato un successo, acclamato dal pubblico e premiato dagli ascolti. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro della trasmissione. In molti sperano che la Venier firmerà un contratto per rinnovare la sua conduzione altri, dopo i recenti attriti con alcune maestranze Rai, sono convinti che farà una scelta diversa.

Qualche tempo fa TvBlog aveva parlato di un possibile addio di Mara per approdare a Mediaset e condurre L’Isola dei Famosi. Il reality è ancora in attesa di un conduttore dopo l’addio di Alessia Marcuzzi e prenderà il via nel 2021. In attesa di scoprire cosa succederà, Patrizia Pellegrino si è candidata per guidare Domenica In.

“Sarebbe il programma perfetto per me – ha svelato al settimanale Vero, parlando dello show -. Partendo dal presupposto che io nella vita non ho mai soffiato il posto a nessuno, aspettando senza sgomitare il mio turno, mi auguro che presto possa arrivare l’occasione giusta”.

“Mi vedrei bene alla guida di una nuova edizione di Domenica In – ha aggiunto la Pellegrino -. So già che tanti ospiti verrebbero a trovarmi in trasmissione proprio perché in tutti questi anni sono riusciti a costruire numerosi legami importanti”.

Classe 1962, la Pellegrino è una showgirl, conduttrice e attrice fra le più amate. Ha preso parte all’Isola dei Famosi, ma nel suo futuro potrebbero esserci anche Ballando con le Stelle o Tale e Quale Show. “Milly Carlucci mi ha detto che non mi è possibile andare a Ballando perché ho studiato danza da bambina”, ha confidato, ma il sogno di Domenica In resta.

Nel frattempo Mara Venier, dopo un brevissimo stop, continua a guidare lo show con interviste fatte agli ospiti in collegamento. Gli ascolti sono ottimi e, ancora una volta, il pubblico ha deciso di premiare la sua grande professionalità, ma soprattutto la genuinità. E dopo aver conquistato la tv, la conduttrice, grazie ai video del marito Nicola Carraro, è diventata anche una star di Instagram.