Mara Venier, svelati i primi ospiti de “La porta dei sogni”

Padrona di casa del salotto di Domenica In, Mara Venier è pronta a dare il via a una nuova avventura televisiva. Domani 20 dicembre debutterà infatti su RAI 1 La Porta dei Sogni, show di genere emotaiment che andrà in onda per i prossimi tre venerdì alle 21.20.

Il format del programma prevede che la conduttrice veneta accompagni le persone presenti in studio nella realizzazione dei propri sogni. Come è chiaro dal nome stesso dello show, al centro dell’attenzione c’è una porta, facente parte della scenografia dello studio.

Vero elemento iconico è stata progettata per permette ai protagonisti di “passare” metaforicamente dallo studio a diversi luoghi lontani sia nel tempo sia nello spazio e, ovviamente, legati ai sogni che hanno nel cuore.

A contribuire in prima persona alla loro realizzazione ci saranno anche diversi ospiti VIP, presenti in studio nel corso delle diverse puntate. Per il debutto di domani, zia Mara accoglierà nel suo nuovo show la cantante Arisa – il cui nome sta emergendo con insistenza in questi giorni quando si parla della possibile rosa dei big in gara a Sanremo 2020 – lo chef Antonino Cannavacciuolo, il cantante Andrea Bocelli.

Per quanto riguarda Bocelli ricordiamo che suo figlio Matteo – sul palco dell’Ariston lo scorso anno in veste di super ospite per cantare assieme al genitore il brano Fall on Me – ha invece smentito ufficialmente, tramite social, la sua partecipazione alla kermesse canora.

Tornando allo show della Venier facciamo presente che, nel corso della prima puntata di domani, saranno sei le storie in primo piano. Si parlerà di un viaggio intercontinentale per raggiungere il proprio amore lontano, di una scalata verso la cima di una delle vette montuose più alte d’Italia e di un regalo di Natale, sognato da tempo, che renderà felici cento bambini.

Mara Venier, in una recente intervista al Corriere, ha parlato di questo nuovo progetto televisivo sottolineando che il suo forte sono le interviste. Ha fatto presente che, a differenza del solito, saranno protagoniste le persone comuni e non volti noti.

Ha specificato altresì che, dopo averle conosciute tramite l’intervista, sarà possibile vedere il compimento dei loro desideri (queste parti, come rivelato sempre dall’amatissima conduttrice veneta, sono state girate in esterna).